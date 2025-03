Peskov: Trump ja Putin keskustelevat Ukrainan aselepoehdotuksesta – ”Meillä on syytä varovaiseen optimismiin”

Venäjän mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tulevat keskustelemaan Yhdysvaltain ja Ukrainan aselepoehdotuksesta, mutta Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkofin on ensin kerrottava Trumpille tarkemmin Putinin ajatuksista ehdotukseen liittyen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Witkof tapasi Trumpin myöhään torstaina Moskovassa.

- Kunhan herra Witkof vie kaiken tiedon presidentti Trumpille, päätämme keskustelun ajankohdasta, Kremlin edustaja Dmitri Peskov sanoi toimittajille.

- Kaikilla osapuolilla on yhteisymmärrys siitä, että tällainen keskustelu on tarpeen. Meillä on syytä varovaiseen optimismiin, hän jatkoi.

Putin sanoi torstaina kannattavansa periaatteessa ajatusta aselevosta, mutta lisäsi, että hänellä on edelleen runsaasti vakavia kysymyksiä liittyen ehdotuksen toimeenpanoon ja hän haluaisi keskustella niistä Trumpin kanssa. Putinin mukaan aselevon tulisi niin ikään johtaa pitkäkestoiseen rauhaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsi torstaina Putinin kommentit aselepoehdotuksesta manipuloivina ja ennalta-arvattavina.