Pete Hegseth: Iranin sota maksanut Yhdysvalloille jo 37,5 miljardia – asiantuntijat pitävät lukua vähättelynä

Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta 37,5 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes 29 miljardia dollaria.

Yhdysvaltalaismedia CNN:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan todellinen hintalappu on todennäköisesti kuitenkin paljon suurempi.

Hegseth oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin 67 miljardin dollarin lisärahoitusta.

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti, että se teki jälleen uusia iskuja Iraniin.

Yhdysvallat on iskenyt nyt jo toista viikkoa Iraniin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoo, että kyseessä oli 11. yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat teki iskuja Iraniin. Centcomin mukaan Yhdysvallat iski Iranissa muun muassa sotilaskomentokeskuksiin ja droonivarastoihin.

Asevoimat on perustellut iskuja sillä, että niiden tarkoitus on heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzinsalmella. Centcomin mukaan Iran on iskenyt yli 30 kauppalaivaan viimeisen kolmen kuukauden aikana.

IRANIN valtionmedia kertoi varhain keskiviikkona, että ilmapuolustus on aktivoitu maan pääkaupungissa Teheranissa. Lisäksi media raportoi iskuista Iranin luoteis- ja eteläosissa.

Median mukaan räjähdyksiä havaittiin myös eteläisessä Bushehrin kaupungissa, jossa sijaitsee ydinvoimala.

Tiistaina Trump uhkasi Yhdysvaltojen tekevän uusia iskuja Iranin ydinkohteisiin ”melko pian”. Tämän jälkeen Iran varoitti, että iskut ydinkohteisiin tulkittaisiin sodan laajentumisena ja Iran vastaisi voimakkailla iskuilla Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia kohtaan.

Iran on tavallisesti vastannut Yhdysvaltain iskuihin muun muassa tekemällä iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.

Yhdysvallat ja Iran solmivat loppukeväästä aselevon ja allekirjoittivat kesäkuussa yhteisymmärrysasiakirjan, jonka oli tarkoitus johtaa pysyvään rauhansopimukseen. Sotatoimet ovat kuitenkin jatkuneet taas viime aikoina.