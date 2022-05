Petetyt sukupolvet

Äitini opetti minua: “Venäläiset ovat samanlaisia ihmisiä kuin mekin”. Venäjän valtakuntaan kuuluneeseen Suomeen syntyneenä hänellä oli kokemuksia venäläisistä. Sotilaat olivat opettaneet pienelle tytölle venäjänkielisen laulunkin Sonjasta. Syy miksi hän tämän ajatuksen opetti, oli minun lapsuuteni aikana vallinnut ryssäviha. Hän ei halunnut minun omaksuvan moista vihaa.

Neuvostoliiton voitto – tai oikeastaan liittoutuneiden voitto – toisessa maailmansodassa, käänsi Suomen poliittisen suhteen Neuvostoliittoon. Oli pakko alkaa, etsiä ystävyyttä ja yhteistyötä.

Ajattelen, että meille sodan aikana ja sen jälkeen syntyneiden enemmistölle ei kyse ollut pakosta vaan aivan vilpittömästä halusta olla ystäviä venäläisten kaltaistemme ihmisten kanssa.

Nyt on todella pettynyt olo, kun on käynyt ilmi, että kaiken sen ajan, jona me olemme naivisti kuvitelleet rakentavamme ystävyyttä, Neuvostoliitto ja nyt sen kaltainen Venäjä on pitänyt meitä vihollisinaan. Heille ystävyyden näytteleminen on ollut vain taktinen keino vihollisen pitämiseksi mahdollisimman heikkona.