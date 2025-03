Petteri Orpo: ”Nato ei ole häviämässä minnekään”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää huolta Naton murenemisesta turhana. Hän kommentoi asiaa, kun eduskunta keskusteli pääministerin ilmoituksesta koskien Euroopan turvallisuutta ja EU-politiikkaa. Rane Aunimo Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Ei ole mitään hätää, Suomeen ei ole kukaan nyt hyökkäämässä. Meillä ovat asiat hyvin, perusasiat ovat kunnossa. Meillä on erittäin vahva oma puolustus. Viisaat suomalaiset päättäjät, meitä viisaammat ovat pitäneet kiinni siitä, että puolustuksesta huolehditaan.

Orpo sanoi samalla, ettei Nato ole häviämässä minnekään. Sellaistakin on epäilty sen jälkeen, kun Donald Trump palasi Yhdysvaltojen presidentiksi.

– Se viides artikla on mukana. Sen lisäksi meillä on Euroopan unioni, joka on lisää tähän. Me käytämme Euroopan unionia, meidän unioniamme ja sen välineitä tuomaan vielä lisäarvoa meidän yhteisen puolustuksemme vahvistamiseen niillä alueilla, joilla Eurooppa tuo lisäarvoa, pääministeri korosti.

Orpo sanoi myös vastauksessaan, että Suomella on hyvät naapurit.

– Ainakin lännessä ja etelässä, hän sanoi viitaten Ruotsiin ja Viroon.

Myös puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) viesti oli kansalaisia rauhoittava.

– USA-suhteen osalta meillä ei ole mitään merkkejä heikkenemisestä, päinvastoin viime viikkojen aikana olemme saaneet hyvin konkretisoitua meidän suunnitelmiamme esimerkiksi USA:n harjoitusyhteistyön syventämisestä. Siis päinvastoin eikä heikkenemisestä. Esimerkiksi raskaiden pommikoneiden osalta ollaan menty vielä pidemmälle, Häkkänen sanoi omassa puheenvuorossaan.

ORPON mukaan Suomi ei tule lähettämään sotilaita Ukrainaan.

- Me olemme valmiita auttamaan jollakin meille sopivalla tavalla, mutta me emme tule lähettämään sotilaita Ukrainaan.

Orpo perusteli asiaa sanomalla, että rajamaana Suomi ei voi antaa sotilaita täältä pois.

- Toisaalta se on riskialtista, jos suomalaiset sotilaat olisivat riskissä joutua konfliktiin naapurimaan sotilaiden kanssa, Orpo sanoi.