Petteri Orpo pitää päätöstä erikoisena ja loukkaavana – näin vastaa Helsinki Pride

Kokoomusta ja keskustaa ei hyväksytty tänä vuonna kumppaneiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Helsinki Pride -tapahtumaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Päätös on puhuttanut paljon, hallitusneuvotteluja myöten.

– Päätös on poliittinen, ei asiallinen. Kokoomuksen kansanedustajista 23 äänesti muun muassa translain puolesta. Tämä loukkaa monia ihmisiä meiltä ja pidän sitä erikoisena, hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Pride-päätöstä Säätytalolla hallitusneuvotteluihin mennessään.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko toteaa Demokraatille, ettei hänellä ole tässä vaiheessa lisättävää hänen eiliseen tviittiinsä.

– Olen todella surullinen tästä päätöksestä. Haluan silti uskoa puoluerajat ylittävään yhteistyöhön ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Omantunnonvapaus ei ole hyvä syy sulkea kaikkia ulos, Kokko tviittasi eilen.

HELSINKI Prideen yhteyttä kokoomuksesta ja keskustasta on pidetty nimenomaan niiden Helsingin piireistä. Demokraatti tavoitti tänään keskustan Helsingin piirin puheenjohtajan Ville-Veikko Rantamaulan kommentoimaan asiaa.

Hän sanoo, että Helsinki Pride on ollut keskustalla perinteinen tapahtuma, jossa se on ollut mukana useita vuosia. Myös puoluejohtoa on osallistunut tapahtumaan.

Rantamaula sanoo, että nytkin kumppanuutta haettiin normaalisti, mutta kirjallisen vastauksen mukaan keskusta ei ole tervetullut.

– Perusteluina oli translain äänestystulos ja keskustan kansanedustajien toiminta tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Helsingin keskustan porukalle ja myös keskustalaisille tämä oli märkä rätti vasten kasvoja ja iso järkytys, Rantamaula sanoo.

HÄN sanoo Helsingin keskustan olevan puolueen sisällä merkittävä toimija tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

– Pride-aika ollut yksi näiden asioiden esilletuomisen aika. Nyt hämmentää se, tai erikoiselta tuntuu, että olemme pitäneet tätä suvaitsevaisuuden päivänä ja marssina. Nyt koemme kyllä, että meidät pistettiin tässä nurkkaan ja jätettiin täysin ulkopuolelle, Rantamaula sanoo.

Hän lisää, että jos tarkoitus oli näpäyttää keskustan kansanedustajia yhdestä äänestystuloksesta, raja ylitettiin monelta osalta.

– Me jatkamme keskusteluja nyt Priden johdon kanssa vielä tänään ja varmaan huomennakin…Kyllähän tämä jättää, miten sen kuvaisi, aika syvän railon itse tilaisuuden ja meidän välille, mutta asia (yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen) ei sinänsä ole meillä unohtunut mitenkään. Tulemme eri foorumin kautta edistämään näitä asioita, mitä siinäkin päivässä (Helsinki Pridessa) on tarkoitus edistää, Rantamaula sanoo.

– Vaatii varmasti aika paljon ponnistelua, että palataan entiseen. Mutta me olemme aina yhteistyökykyisiä ja pyrimme olemaan avarakatseisia. Katsotaan tulevaisuudessa, onko tämä sitten foorumi, jossa tulevaisuudessa haluamme vaikuttaa näihin asioihin.

Rantamaula sanoo, että olisi odottanut viimeiseksi Helsingin Pridelta tällaista päätöstä. Hän olisi kumppanuuden eväämisen sijaan toivonut mieluummin keskustelua ja palautetta siitä, että keskustaan ei oltu tyytyväisiä. Sitten asiaa olisi voitu käsitellä puolueessa.

– Katsotaan nyt, millainen yhteys saadaan. Koetetaan nyt käydä keskustelua, miten tässä edetään, Rantamaula sanoo Helsinki Priden toimijoihin viitaten.

HELSINKI Priden toiminnanjohtaja Annu Kemppainen toteaa yhteisökumppanuuden epäämisestä, että Helsinki Pride -yhteisön hallitus on linjannut, että translain uudistus on ollut kriittinen asia.

– Toivoimme tosi paljon, että kokoomus ja keskusta olisivat ihan organisaatiotasolla seisseet sen takana. Iso pettymys oli, että siitä tehtiin omantunnonkysymys. Sillä perusteella tämä päätös on tehty, hän sanoo.

Oppositiossa istuneessa kokoomuksessa 26 kansanedustajaa äänesti helmikuussa translakiäänestyksessä puolesta ja 10 vastaan. Hallituspuolue keskusta jakautui äänestyksessä 13 äänestäessä vastaan ja 12 puolesta. Puolueilla oli sovittuna omantunnonvapaus äänestyksessä.

Kemppainen muistuttaa, ettei Helsinki Pride ole vielä edes yhteisökumppaneita julkistanut. Kysyttäessä ja keskusteltaessa mahdollisuudesta muuttaa päätöstä, hän kiinnittää huomiota siihenkin, että keskustasta ja kokoomuksesta on tullut dramaattisia ulostuloja asiassa.

– En sillä tavalla ajattele, että tässä olisi nyt edes ollut mitään sovittelevaa keskustelua, hän sanoo puolueiden ulostuloihin viitaten.

Kemppainen kuitenkin muistuttaa, että kumppanuudet valitaan joka vuosi. Päätökset eivät siis ole pysyviä vaan vuosittaisia. Kemppainen kertookin toivovansa, että päätös voisi kirittää poliittisia toimijoita parempaan päätöksentekoon, jotta ensi vuonna tilannetta voitaisiin tarkastella uudestaan.

– Sehän on tietysti meidän tahtotila. Ehkä se nyt harmittaa, että osa otsikoinneista on ollut aika harhaanjohtavia, että me olisimme irtisanoutuneet yhteistyöstä. Siitähän ei missään nimessä ole kyse. Totta kai yhteistyötä tehdään ja dialogia käydään. Se on totta kai meidän ytimessä, jotta me saamme yhteiskunnasta paremman. Mutta se, mitä me emme nyt myöntäneet, oli yhteisökumppanuus, eli se tarkoittaa tietynlaista näkyvyyttä meidän tapahtumassa. Mutta yhteistyöstä emme ole kieltäytyneet.

KEMPPAINEN toteaa myös, että Helsinki Pride on olemassa ensisijaisesti sateenkaariyhteisöä varten sekä myös puolueisiin kuuluvia yhteisön jäseniä ja liittolaisia varten.

– Emmehän me missään nimessä olla ketään ihmisiä käännyttämässä (pois), hylkäämässä tai rankaisemassa, mitä jossain on joku kirjoittanut. Mistään semmoisesta ei ole kyse. Nyt on kyse organisaatiotason kumppanuudesta. Yksittäiset ihmiset ovat edelleenkin hyvin tervetulleita ihan kaikkeen toimintaan ja tapahtumiin aivan ehdottomasti.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kommenttiin Kemppainen sanoo, että on tiedossa, että myös keskustassa ja kokoomuksen sisällä monet ihmiset ovat tehneet hyvää työtä sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämiseksi.

– Toivotaan, että he jatkavat sitä vielä suuremmalla päättäväisyydellä. Ihmisoikeudet eivät voi olla omantunnonkysymyksiä. Organisaatiotasolla olisimme toivoneet, että kokoomus olisi tehnyt ryhmäpäätöksen puolueena ja seissyt tämän takana. Siitä tässä nyt on kyse.