Petteri Orpo tekee pesäeroa SDP:hen – tien päässä odottaa työntekijöiden kyykyttäminen

Kokoomuksen Petteri Orpo valmistautuu jo pääministerin tehtäviin, nöyryyden kaapuun puetun haastajan roolista, kuten suomalaiseen perimään kuuluu. Rane Aunimo Demokraatti

”Tässä ei ole yhtään varaa tuuletella. Minä jos kuka tiedän, että se vuosi politiikassa on tosi pitkä aika. Meidän on joka päivä tehtävä politiikkaa, jossa lunastamme suomalaisten luottamuksen”, Orpo sanoo niin taiten kuin pystyy kokoomuksen Nykypäivän tuoreessa haastattelussa.

Mitä gallupjohtaja aikoo sitten valtaan päästyään tehdä? Osviittaa saadaan seuraavista kokoomuspomon linjauksista: ulkoinen ja sisäinen turvallisuus, Nato-Suomen rakentaminen, rajaturvallisuus ja jengirikollisuuteen tarttuminen.

Lisäksi Orpo lyttää haastattelussa Marinin hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan, jonka hoidossa ”hallitus on epäonnistunut ja tämä vaalikausi jo menetetty”.

Lisäksi Orpo viittaa kokoomuksen marraskuussa 2021 julkaisemaan vaihtoehtobudjettiin. Sen mukaan kokoomus keventäisi palkka- ja eläketulojen verotusta 800 miljoonalla eurolla, porrastaisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja tekisi sosiaaliturvasta työntekoon kannustavan.

”SDP:n kanssa meillä on selkeä ja suuri näkemysero talous- ja työllisyyspolitiikassa, suhtautumisessa velkaan, veroihin ja julkisen sektorin kokoon. Se oli suuri Antti Rinteen kanssa neuvoteltaessa ja se on vain suurentunut tämän hallituskauden aikana”, Orpo ilmoittaa haastattelussa.

Toiveiden taustalla on halua rajoittaa esimerkiksi lakko-oikeutta sekä helpottaa henkilöperusteista irtisanomista.

HUONO UUTINEN SDP:lle? Puhetta maailmaan mahtuu. Nykyisten mielipidetiedusteluiden perusteella monenlaiset koalitiot voivat tulla kyseeseen ainakin paperilla. Yksi niistä on kokoomuksen ja kannatuskyselyiden kakkosen SDP:n varaan rakentuva sinipuna, johon Orpo paperilla nyt siis tekee eroa. Viimeinen yhteinen hallitustaival koettiin 2011-15, eikä se ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Muistanette?

Myös Marinin hallituksen nykypohja voisi lukujen perusteella jatkaa, keskustan kipuiluista huolimatta. Eduskuntavaalien suurin puolue ei ole tosin jäänyt hallituksen ulkopuolelle vuosikymmeniin. Se kieltämättä näyttäisi myös nyky-Suomessa pahalta

Yrittäjä- ja työnantajapuolella hellitään porvarillisia vaihtoehtoja, niille mieluisampia. Toiveiden taustalla on halua rajoittaa esimerkiksi lakko-oikeutta sekä helpottaa henkilöperusteista irtisanomista tai lopettaa kokonaan työehtosopimusten tekeminen. Tällaisille tavoitteille on helpompi saada tukea esimerkiksi kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten kombinaatiosta kuin mistään sellaisesta koostumuksesta, jossa nykyinen pääministeripuolue on mukana.

Kuten SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kommentoi Orpon haastattelua, kokoomus tuntuu olevan koko ajan kauempana menneisyydessä: ”Pelkkää puhetta ihmisten elämän vaikeuttamisesta ja heikentämisestä, ei sanaakaan osaamisesta tai hyvinvoinnista”.

Tässä vaiheessa Orpo ei tietenkään sano suuntaan tai toiseen lopultakaan mitään mahdollisista hallituskumppaneista – siis sellaisessa tilanteessa, jossa kokoomus pääsee heitä valitsemaan. Perussuomalaiset ovat Orpon mukaan ”kovin kaukana” kokoomuksesta suhtautumisessa EU:hun, työperäiseen maahanmuuttoon tai ilmastonmuutokseen. Yhteistyö voisi kuitenkin maistua, jos ja kun sopuun päästään työntekijöiden kyykyttämisestä.

Sipilän hallitus näytti kansalaisille, mitä on luvassa, jos sama koostumus saa vallan. Silloin emme puhu herkullisista porkkanoista vaan napakoista kepeistä.