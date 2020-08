Suomessa todettiin tänään 29 koronatartuntaa. Se on enemmän kuin pitkään aikaan. Maassamme jouduttaneenkin pohtimaan jälleen koronarajoituksia, mikäli tartuntojen suunta ei taitu.

Koronatilannetta seurataan tarkoin myös puolueorganisaatioissa, jotta loppukesän ja alkusyksyn puoluekokoukset saadaan vietyä turvallisesti läpi.

Keskustan puoluekokous järjestetään Oulussa 4.–6.9.

Pidetäänkö puoluekokous varmasti, puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen?

– Sitä ei pysty arvioimaan. Me seuraamme tiukasti viranomaisohjeita ja myöskin suosituksia sitten näiden kokoontumisten suhteen. Ei meillä ole siinä mitään suurempaa viisautta.

Ainakin joissakin keskustaympyröissä on pyöritelty puolueen johdonkin valitsevan puoluekokouksen siirtämistä jopa vuodella.

Pirkkalainen ei osaa arvioida, kuinka realistista tällainen keskustelu on.

– Jokaikinen viikko on tietenkin siltä osin ratkaiseva, miten me kaikki suomalaiset yhdessä ja tätä yhteiskuntaa muutenkin suojellen, pystymme koronaa pitämään etäällä. Mutta en minä pysty arvioimaan. Me rakennamme sitä kokousta koko ajan ja tiiviisti seuraamme suosituksia.

Koska lopullinen päätös tehdään?

– Ei meillä ole siihen mitään aikaikkunaa rakennettu. Meidän lopullinen päätös on, että se on silloin syyskuun alussa siellä Oulussa.

Mikä elin sen päättää, jos sitä ei ole?

– Puoluehallitus.

Pirkkalainen vastasi Demokraatin kysymyksiin eilen Nokialla keskustan työvaliokunnan ja ministeriryhmän kokouksessa.