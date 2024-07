Pientä liikahdusta thaipoimijoiden tilanteessa – ainakin yksi yritys ostanut lentoliput huomiseksi

Suomeen odotettavien thaimaalaisten marjanpoimijoiden lupakäsittely on edelleen kesken. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen kuitenkin kertoo STT:lle, että Thaimaan viranomaisten päätöstä odotetaan pikaisesti. Ainakin yksi yritys on jo ostanut marjanpoimijoille lentoliput huomiselle.

- Kyse on noin muutamasta kymmenestä henkilöstä, suurin osa kyseisen yhtiön työntekijöistä on tulossa elokuun 7. päivänä. Yhteensä marjanpoimijoita on tulossa maahan noin 900 henkilöä.

Työntekijöitä ei ole päästetty aiemmin Suomeen alaa vaivaavien ihmiskauppaepäilyjen vuoksi. Thaimaan työministeriö on halunnut tarkistaa marjanpoimijoiden palkkatason ennen maastapoistumislupien myöntämistä.

- Poimijan nettoansio on kahden kuukauden ajalta vähän päälle 1 700 euroa nettona. Jos tekee lisätöitä, niin maksimisumma on 4 000 euroa nettona, Tiukkanen luettelee.

TEM on ollut asiasta yhteydessä Thaimaan suurlähetystöön. Hallitusneuvos kertoo, että aikaero vaikuttaa jokseenkin päätöksen etenemiseen.

Lentolippuja on hankittu jo nyt, vaikka lupia ei ole vielä myönnetty, koska marjanpoimintakausi on käynnissä ja työntekijöiden saamisella maahan on kiire. Palkkalaskelmat on tehty lokakuun viidenteen päivään saakka.