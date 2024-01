Pietarsaaren politrukki ottaa suuren luokan riskin – hallitusvalinnan hinta ensi kertaa puntarissa

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on päättänyt astua ulos turvallisesta Vaasan vaalipiiristä tavoittelemaan paikkaa EU-parlamentissa koko Suomen laajuisen äänestäjäjoukon luottamuksella. EU-ehdokkuus on Henrikssonille suuren luokan poliittinen riski.

Eipä silti, poliittinen riski olisi myös jättää vaalit väliin. EU-vaaleissa mitataan ensi kertaa RKP:n mielipiteitä jakaneiden poliittisten valintojen hinta. Pietarsaaren politrukki johtaa puoluettaan hallituksessa, jonne RKP:n ei hänen omien sanojensa mukaan pitänyt olla menossa.

– Jos tarkennan, sanon, että RKP ei lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa, Henriksson sanoi STT:lle viime maaliskuussa pari kuukautta ennen kuin hän ryhtyi tekemään kaikkensa päästäkseen samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

TORSTAINA, kun Henriksson kertoi EU-ehdokkuudestaan, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) julkisti toisaalla oman, erittäin perussuomalaisen kehitysyhteistyön leikkauslistansa.

Kun 500 miljoonan euron leikkauksia, joihin sisältyy muun muassa kokonaisten maaohjelmien lakkauttaminen, lukee rinnakkain RKP:n äänestäjien asenteista kertovien vaalitutkimusten kanssa, tekee mieli sekä itkeä että nauraa. Puolueen äänestäjät elävät tutkimusten mukaan eri planeetalla kuin perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyötä tekevä puolue-eliitti.

RKP:n äänestäjät, ne joiden luottamusta Henriksson kesäkuussa tarvitsee, ovat arvoliberaaleja, maahanmuuttomyönteisiä ja arvostavat vihreitä ja vasemmistoliittoa puolueina korkeammalle kuin muut porvaripuolueet. Åbo Akademin tutkimuksessa RKP:n kannattajista 35 prosenttia ajatteli Sanna Marinin hallituksen tehneen viime kaudella erittäin hyvää työtä. Jos määrä kuulostaa pieneltä, on hyvä muistaa, että samoin vastanneiden osuus oli SDP:n äänestäjien keskuudessa 41 prosenttia.

SAMALLA, kun Tavio lahtasi pressissään Suomen pitkän linjan kehityspolitiikkaa, Henriksson tähdensi Scandic Simonkentän kabinettiin kokoontuneelle medialle ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion merkitystä.

En pidä suurena yllätyksenä, että RKP vajosi viimeisimmässä eduskuntapuolueiden kannatusmittauksessa ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen KD:n taakse alle neljän prosentin (3,8%) lukemiin.

Henriksson totesi lähtevänsä ehdolle, koska ei muuten saisi nukutuksi. Tämä on helppo uskoa. Edellisissä EU-vaaleissa RKP:n ääniosuus oli 6,3 prosenttia, sitä edellisissä 6,7 prosenttia. Laskeva trendin jatkuminen kesäkuussakin on näistä lähdökohdista todennäköistä. On jopa mahdollista, että puolue menettää ainoan paikkansa.

Henriksson kertoi, että on valmis luopumaan puheenjohtajuudesta mikäli hänet valitaan mepiksi. Muussa tapauksessa motivaatiota RKP:n johdossa taapertamiseen riittää.

Puheenjohtajavaalia hän ei kuitenkaan toivonut vielä RKP:n kesäkuun puoluekokoukseen, vaan syksylle, mahdolliseen ylimääräiseen puoluekokoukseen. Jää nähtäväksi kuinka suurella innolla mahdolliset haastajat odottelevat syksyyn saakka, jos puheenjohtaja tössii puolueensa ainoan paikan EU-parlamentissa.