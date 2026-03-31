Työmarkkinat
31.3.2026 13:16 ・ Päivitetty: 31.3.2026 13:21
Pihlajalinna vähentää jopa 270 työtehtävää
Terveyspalveluyhtiö Pihlajalinna aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 2 100 työntekijää.
Pihlajalinnan mukaan suunnitellut muutokset voisivat johtaa enimmillään noin 270 tehtävän pysyvään vähenemiseen. Neuvottelut kestävät vähintään kolme viikkoa.
Yhtiön mukaan terveydenhuollon rajalliset resurssit on suunnattava yhä tarkemmin, jotta toimialan kustannusvaikuttavuus paranee.
Pihlajalinnalla on yhteensä 4 500 työntekijää.
