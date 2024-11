Pikku-Donald oli se lapsi, joka hajotti toisen rakentaman palikkatornin – Trump pitää itseään tasapainoisena nerona

Donald Trump puskee tosissaan kohti Valkoista taloa, ja aikeensa tueksi hän on pistänyt itsensä likoon täysillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kampanja-aika on sisältänyt poikkeuksellista draamaa, sillä Trumpia on yritetty saada hengiltä kahteen otteeseen.

Edellisissä vaaleissa hän hävisi Joe Bidenille, vaikka inttää voittaneensa. Kaikki on siis pelissä, semminkin kun Trump on julkisesti sanonut, ettei enää lähde ehdolle vuoden 2028 vaaleihin, vaikka häviäisi nyt.

Republikaanien Trumpista tuli kerralla se vanhempi ehdokas, kun Biden vetäytyi ja hänen tilalleen astui demokraattien kuusikymppinen varapresidentti Kamala Harris, joka on parisenkymmentä vuotta Trumpia nuorempi.

Donald Trumpin kerrotaan olleen varhaisvuosinaan aggressiivinen ja huomiota janoava kapinoitsija. Tuoreessa dokumenttielokuvassa The Choice 2024: Harris vs. Trump pikku-Donaldin kuvaillaan olleen se lapsi, joka hajotti toisen rakentaman palikkatornin.

TRUMP lähetettiin teini-iässä sotilaskouluun, jossa hän päätyi oppilasjohtajankin tehtäviin. Eräissä näkemyksissä Trumpin aikaa opinahjossa on luonnehdittu oppikouluksi kiusaamisesta. Laajassa Vanity Fairin artikkelissa kerrotaan muun muassa koulun simputuskulttuurista.

Trump itse luonnehtii dokumentissa lapsuuttaan mahtavaksi ja kertoo pitäneensä esikuvanaan isäänsä, vahvaa, dynaamista ja rakastavaa herrasmiestä. Hänen isänsä teki mittavan uran kiinteistöbisneksessä. Voittaminen ja menestyminen olivat tärkeää lapsuudenkodissa, ei vähiten siksi, että Trumpin isää on kuvattu piinkovaksi ja vaativaksi liikemieheksi, jolla oli hyvin vähän tunneälyä.

Donald Trump toimi perhedynastian johdossa isänsä kanssa ja tämän kuoleman jälkeen, sillä Trump-imperiumin jatkajaksi kaavailtu vanhempi veli kuoli alkoholisoituneena verrattain nuorena.

TRUMP OLI vuosina 2017-2021 Yhdysvaltain 45. presidentti, ja aika on jäänyt maan historiaan hyvin poikkeuksellisena muun muassa koronapandemian vuoksi.

Trumpin hallinto oli turbulentti, ja eri avaintehtävien henkilöstö vaihtui tiuhaan. Neljän vuoden periodi päättyi loppiaisena 2021 Washingtonissa kongressirakennus Capitolin veriseen valtaukseen, kun Trumpin kannattajat eivät hyväksyneet marraskuun 2020 vaalien tulosta. Ihmisjoukko muun muassa vaati Trumpin varapresidentin Mike Pencen hirttämistä. Lukuisat loukkaantuivat. Mellakointiin on yhdistetty useita kuolemia.

Trumpin osuutta väkijoukon yllyttäjänä on selvitetty siitä asti.

Trumpin presidenttikauden aikana Valkoisen talon kansliapäällikkönä toiminut John Kelly on kuvannut työkokemuksensa perusteella New York Timesille Trumpin täyttävän määritelmän fasistista.

TRUMPIN huono käytös on maailman mitassakin ainutlaatuista, sillä yleensä valtiojohtajat tai sellaiseksi pyrkivät tavoittelevat esiintymisellään arvokkuutta ja kunnioitusta. On harvinaista, että maan presidenttiehdokas esimerkiksi epäilisi julkisesti toisen ehdokkaan mielenterveyttä tai henkisiä kykyjä tai pilkkaisi tämän ulkonäköä. Trumpilta tämäkin on eri yhteyksissä onnistunut.

Trump on luonnehtinut itseään muun muassa tasapainoiseksi neroksi.

Hänen ikänsä vaikutusta hänen esiintymisiinsä ja puheisiinsa on pohdittu etenkin viime viikkojen arvioissa.

Esimerkiksi New York Times on laajassa selvityksessään kiinnittänyt huomiota siihen, että Trumpin puheet ovat muuttuneet yhä epäselvemmiksi, synkemmiksi ja pidemmiksi samalla, kun kielenkäyttö on jyrkentynyt.

LEHDEN analyysissa Trump on vaikuttanut ajoittain sekavalta ja todellisuudesta irtaantuneelta. Hän jaarittelee, harhailee ajatuksesta toiseen ja osa puheista on sepitettä. Hän valehtelee ja levittää salaliittoteorioita esimerkiksi Truth Social -verkkoalustallaan.

Trumpille ominaisia ovat polveilevat puheenvuorot, joissa on mukana itsetehostusta tai epärealistisia näkemyksiä.

Ukrainan sodan Trump on ilmoittanut pystyvänsä lopettamaan vuorokaudessa. Miten tämä tapahtuisi, Trump ei ole kertonut. Hän on väittänyt, että haitilaissiirtolaiset syövät ihmisten lemmikkikissoja ja -koiria. Näkemykselle ei löydy näyttöä.

- On selkeämmin näkyvissä ehkä ollut, miten tietyt asiat suodattuvat osaksi Trumpin puhetta ja miten ne muokkautuvat siinä hetkessä joksikin osasiksi hänen tuottamaansa maailmankuvaa. Se ei ole välttämättä kovin koherentti, mutta kuitenkin ehkä toimii hänen yleisölleen, tutkijatohtori Pekka Kolehmainen Turun yliopistosta pohtii.

Trump itse on kuvannut puheitaan taidokkaiksi.

- Puhun vaikka yhdeksästä eri asiasta, jotka lopulta kietoutuvat yhteen loistavasti. Ystäväni ovat pitäneet tätä nerokkaana, Trump on sanonut.

OIKEUSSALIT ja juristiarmadat ovat tuttuja Trumpille, sillä hänellä on ollut ja on meneillään lukuisia oikeusjuttuja ja eri syytteiden lykkäämispyrkimyksiä. Kesken on esimerkiksi tapaus Georgian osavaltion vaalituloksen kumoamisyrityksestä. Trump vaati vaaliviranomaista “löytämään” itselleen puuttuvat äänet edellisissä presidentinvaaleissa.

Trumpista tuli viime keväänä ensimmäinen Yhdysvaltain aiempi presidentti, joka on saanut rikostuomion. Tässä jutussa rangaistus tuli niin sanotusta hyssyttelyrahatapauksesta. Jos Trump valitaan presidentiksi, aika näyttää, miten kesken oleville muille oikeusjutuille käy.

Rikosrekisteristä ei Trumpille välttämättä koidu haittaa, Pekka Kolehmainen arvioi.

- Trump on onnistunut nousemaan tämän tietyn ydinkannattajajoukon pelastajaksi tai sankarihahmoksi, joten kaikki nämä rikossyytteet häntä vastaan näyttäytyvät siltä, että häntä pitää oikeusteitse yrittää nujertaa.

TRUMPIN kerrotaan olleen presidenttikautensa jälkeen yhteyksissä useaan otteeseen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Sekä Trumpin kampanja että Kreml ovat kiistäneet tunnetun ja palkitun toimittajan Bob Woodwardin tuoreen kirjan näkemyksen yhteydenpidosta.

Trump on kertonut väliensä Putinin kanssa olevan erinomaiset, ja hän esimerkiksi puhui Putinin toiminnasta ihailevasti Venäjän Ukrainan-suurhyökkäyksen alkamisen aikaan.

Unkarin pääministeriä Viktor Orbania Trump on kuvannut älykkääksi ja kunnioitusta herättäväksi ja erinomaiseksi johtajaksi. Orban ja Trump ovat löytäneet toisensa muun muassa Ukrainan tuen vähentämistä koskevissa näkemyksissään.

Orban on tullut tunnetuksi maansa oikeuslaitoksen ja sananvapauden kaventajana sekä maahanmuuton vastustajana. Orban on kertonut avaavansa useita samppanjapulloja, jos Trump palaa Valkoiseen taloon. Trumpia hän on sanonut pitävänsä rauhan miehenä.

Pohjois-Korean johtajan Trump tapasi historiallisessa kokouksessa Singaporessa vuonna 2018. Läntisen maailman johtajat ovat yleensä vältelleet poseeraamasta diktaattorina maataan hallitsevan Kim Jong-unin seurassa.

Miksi epädemokraattiset johtajat kiehtovat Trumpia?

- Hän ihailee ajatusta jollain tavalla absoluuttisesta johtajasta, jonka sanaa ei voi kyseenalaistaa, joka ei ole suoranaisesti velvollinen kenellekään, vaan jonka sana on laki. Ja sellaisena hän haluaa itsensä nähtävän, Kolehmainen sanoo.

Mimma Lehtovaara / STT