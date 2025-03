Pirkanmaalla vaalityö sai hyvät lähtöasetelmat: SDP meni kokoomuksen ohi ehdokasmäärissä

Pirkanmaalla SDP:llä on puolueista eniten ehdokkaita kuntavaaleissa. Neljä vuotta sitten kärjessä oli kokoomus. Demokraatti / Pirkanmaa

SDP:llä on oikeusministeriön tietojen mukaan Pirkanmaalla 571 kuntavaaliehdokasta ja kokoomuksella 550. SDP:llä on myös aluevaaleissa täysi 98 ehdokkaan lista, kokoomuksella puolestaan on 97 ehdokasta ja puolueen kanssa vaaliliitossa olevalla RKP:lla yksi.

Huhtikuussa käytäviin alue- ja kuntavaaleihin suurin ehdokasmäärä Pirkanmaalla on siis SDP:llä.

Suurimmat erot SDP:n hyväksi kuntavaalien ehdokasmääriä vertailtaessa suhteessa kokoomukseen löytyvät Akaasta ja Mänttä-Vilppulasta (14 ehdokasta enemmän), Ikaalisista ja Valkeakoskelta (9) sekä Sastamalasta (6) ja Pirkkalasta (5).

Kokoomuksen eduksi tilanne on selvimmin Vesilahdessa (13), Kuhmoisissa (11) ja Lempäälässä (9).

Pirkanmaan Sosialidemokraattien puheenjohtaja Roope Lehto on tyytyväinen ykkössijaan ehdokasasettelussa.

– Ehdokasmäärällä on tunnetusti suuri merkitys vaalitulokseen erityisesti kuntavaaleissa. Pirkanmaalla olemme pitkään kilpailleet kokoomuksen kanssa suurimman puolueen asemasta ja nyt näyttää siltä, että SDP on vahvoilla näissä vaaleissa. Vaalivoiton saaminen edellyttää nyt kovaa vaalityötä ja äänestäjien saamista vaaliuurnille, hän painottaa.