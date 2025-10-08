Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.10.2025 13:31 ・ Päivitetty: 8.10.2025 13:31

Pirkanmaan hyvinvointialue: sairaalapalveluihin yt-neuvottelut – enintään 350 työpaikkaa uhattuna

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Hyvinvointialueen mukaan sairaalapalvelujen kustannukset ovat kasvaneet odotettua enemmän. Kuvassa Tampereen yliopistollisen sairaala Tays.

Pirkanmaan hyvinvointialue esittää, että sen sairaalapalveluissa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut noin kahden viikon päästä. Neuvottelut koskevat koko palvelulinjan henkilöstöä paitsi kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualueen työntekijöitä, sillä he ovat jo aiemmin käynnistettyjen yt-neuvotteluiden piirissä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvottelut voivat johtaa enintään 350 ihmisen työsuhteen irtisanomiseen tai palvelussuhteen olennaisten ehtojen muutoksiin. Sairaalapalveluissa työskentelee kokonaisuudessaan vajaa 8  000 työntekijää.

Hyvinvointialueen mukaan yt-neuvottelut johtuvat tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Sairaalapalvelujen kustannukset ovat kasvaneet odotettua enemmän.

-  Valmistelemme sopeutustoimet huolellisesti ja tavoitteenamme on, että niiden vaikutukset potilaiden hoitoon olisivat mahdollisimman vähäiset, sanoo sairaalapalvelujen johtaja Markus Paananen tiedotteessa.

Sairaalapalvelujen henkilöstöä tiedotettiin asiasta keskiviikkona. Pirkanmaan hyvinvointialueen esitystä käsitellään ylimääräisessä aluehallituksen kokouksessa ensi maanantaina.

