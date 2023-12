Pisa-tulokset puhuttavat – Annika Saarikko varoittaa ”seuraavasta romahduksesta”

Suomen rutkasti romahtaneet Pisa-tulokset puhuttavat poliitikkoja. DEMOKRAATTI Demokraatti

-Pisa-tulokset pysäyttävät. Emme enää voi väittää, että suomalainen peruskoulu olisi maailman paras. Se ei ole totta. Kruununjalokivi on himmentynyt, sanoo keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko tiedotteessaan.

Saarikko painottaa työrauhan merkitystä.

– Ellemme pian ratko pienenevien ikäluokkien maassa peruskoulun tasa-arvoon liittyvää vajetta tai takaa oppilaille työrauhaa, pelkään että seuraava askel huonoon suuntaan ja romahdus opettajaksi hakeutuvien määrässä. Pieniä oireita tästä on jo näkyvissä. Suomen hyvien tulosten paras takaaja on pätevä ja työstään innostunut opettaja., Saarikko toteaa.

Saarikon mielestä koulutukseen pätee sama sääntö kuin palveluihin yleensä: lähempi parempi.

– Uskon vahvasti siihen, että inhimillisen kokoinen oppimisympäristö paras paikka oppia. Tämä koskee koko maata, erityisesti suurimpia kaupunkeja.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen syyttelee viestipalvelu X:ssä Pisa-tulosten romahduksesta edellistä hallitusta.

– Vielä viime vaalikaudella silloinen opetusministeri Li Andersson syytti edellistä hallitusta PISA-tulosten laskusta. Nyt pitää jo hänen katsoa vain omaan peiliin. Karu on tulos vihervasemmiston valtakaudelta: ”Kammottava romahdus”, Heinonen kirjoittaa.

VIHREIDEN puheenjohtajan Sofia Virran mukaan hallituksen tulisi perua koulutukseen kohdistuvat leikkaukset, ja suunnata opettajia ja ohjaajia lisää niihin kouluihin ja päiväkoteihin, joissa oppilaiden lähtökohdat ovat kaikkein vaikeimmat.

– Kuntien rahoitusta ei pidä leikata tilanteessa, jossa koulutus on kuntien suurin yksittäinen tehtävä, Virta vaatii tiedotteessaan.

Virran mukaan on pettymys, ettei Orpon hallitus panosta lasten koulutuspolun alkuun ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen.

Keskustan kansanedustaja, luokanopettaja Jouni Ovaska pitää Pisa-tuloksia hälyttävän huonoina.

– Kirjojen ja muiden pitkien tekstien lukeminen on vähentynyt, eivätkä lapset saa malliesimerkkejä lukevista aikuisista, koska aikuisillakin on usein kirjan sijaan kädessään puhelin. Kun koululaisilta vaaditaan jatkossa puhelimet pois oppitunneilla, on myös vanhempien syytä kiinnittää huomiota omaan puhelinaikaansa, Ovaska kirjoittaa tiedotteessaan.

Ovaskan mukaan koulussa on oltava aikaa panostaa perustaitoihin. On löydyttävä aikaa kirjoittaa usean sivun tarinoita ja harjoitella sinnikkäästi luetun ymmärtämistä. Hänen mukaansa nykyinen opetussuunnitelma ei vastaa tähän tarpeeseen.

Ovaskan mukaan opettajankoulutus on muuttunut liikaa itsenäisten opintojen suuntaan – kontaktiopetusta tarvitaan lisää.

– Nyt nuoret opettajat uupuvat työhön ja vaihtavat alaa, koska eivät saa opiskeluaikana riittävästi eväitä opettajan työn arkeen. Myös yliopistot tarvitsevat lisää rahaa perustyöhön. Varmistamalla opettajankoulutuksen laadun voimme pelastaa samalla peruskoulun.

SDP:N ruotsinkielisen piirin puheenjohtaja Dimitri Qvintus ottaa myös keskusteluun osaa viestipalvelu X:ssä.

– Miten on mahdollista, että #pisatulokset vain laskevat, kun koulutuksesta on jo leikattu niin paljon? Suomen koulutuspolitiikkaan ei enää tarkkailuluokka auta. Nyt on jälki-istunnon vuoro, jossa poliitikot kirjoittavat taululle: Emme enää leikkaa tulevaisuudesta. [x 100], Qvintus sanoo.

– Ja ei, PISA-tulokset eivät kerro kaikkea, eikä kaikki ole mennyt. Mutta suunta on selvä ja se on huolestuttava. Se on tuhoisa Suomen tulevaisuuden ja Suomen tärkeimmän kilpailukykytekijän eli osaamisen kannalta. Ei meillä ole tähän varaa. Ei ihmisten eikä talouden kannalta, hän jatkaa.

Vielä viime vaalikaudella silloinen opetusministeri @liandersson syytti edellistä hallitusta PISA-tulosten laskusta. Nyt pitää jo hänen katsoa vain omaan peiliin. Karu on tulos vihervasemmiston valtakaudelta: ”Kammottava romahdus” #pisa #koulutus #osaaminen @okmfi pic.twitter.com/7e05S1DRhZ — Timo Heinonen (@timoheinonen) December 5, 2023