Pitkäaikaistyöttömien määrä 90-luvun laman tasolla – Lyly: Hallituksen aika tunnustaa todellisuus

Hallituksen kasvu- ja työllisyyspolitiikka on epäonnistunut ja samalla epävarmuus työelämässä on kasvanut, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly.

Hän viittaa työ- ja elinkeinoministeriön ennusteeseen, joka näyttää työttömyyden jatkavan kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousee yli 140 000, minkä Lyly toteaa tiedotteessaan olevan 1990-luvun laman tasolla.

– Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työttömyys jatkaa kasvuaan tänä vuonna, ja työllisyysaste jää hallituskauden aikana alle sen mistä hallitus aloitti. Hallitusohjelman lupaamia 100 00 uutta työllistä ei näy, Lyly sanoo.

Hallituksen aloittaessa kesäkuussa 2023 työllisyysaste oli 78,6 prosenttia. Nyt syyskuussa 2025 se oli enää 75,8 prosenttia. Työttömien määrä on kasvanut 264 000:sta 309 000:een. Hallitus on epäonnistunut työllisyystavoitteissaan. Hallitus ei ole luonut uusia työpaikkoja, vaan tuhansia uusia työttömiä.

TYÖLLISYYDEN kasvu on siirtynyt koko hallituskauden vain eteenpäin. Lupaus sen kasvusta on annettu aina seuraavalle vuodelle. Nytkin luvataan pientä kasvua vuosille 2026 ja 2027.

– Kaikki haluamme, että Suomen työllisyystilanne kääntyisi nopeasti kohti parempaa. Suunnanmuutos olisi tervetullut niin työntekijöille, työnhakijoille, yrityksille kuin koko taloudelle. On selvää, että mahdollinen käänne perustuu vientivetoisen teollisuuden ja investointien piristymiseen sekä kotimarkkinan elpymiseen, ei Orpon hallituksen politiikkaan.

– Samaan aikaan toisaalla leikkaukset lisäävät irtisanomisia muun muassa sote-alalla. Eri teollisuuden sektoreilta tulee myös päivittäin irtisanomisuutisia ja yritysten konkurssien lukumäärä on ennätyskorkealla.

Lylyn mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen tulisi tunnustaa todellisuus.

– Hallituksen leikkauspolitiikka ei rakenna kasvua eikä luo työpaikkoja. Suomessa tarvitsemme politiikkaa, joka oikeasti vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja lisää tulevaisuudenuskoa sekä kotimarkkinoiden luottamusta.