”Pitkäaikaistyöttömyys on saatava poikki” – Vantaan Demarit tekivät valintoja uuteen jaostoon ja vaaleihin

Vantaan Demareiden edustajisto nimesi sunnuntain kokouksessaan jäseniä Vantaan elinvoima- ja työllisyysjaostoon ja ehdokkaita kuntavaaleihin. Demokraatti Demokraatti

Vantaan Demareiden edustajisto valitsi ehdokkaakseen elinvoima- ja työllisyysjaoston varapuheenjohtajaksi Minna Räsäsen. Hän on toisen kauden valtuutettu ja sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Jaoston jäseniksi valittiin valtuutettu Anu Hall ja kaupunginhallituksen jäsen Visa Tammi. Varajäseniksi valittiin Pirkko Letto, Matilda Stirkkinen ja Faysal Abdi.

– Työllisyys on demareille ykkösteemoja ja Vantaan menestykselle elintärkeä asia. Pitkäaikaistyöttömyys on saatava poikki ja yksikään nuori ei saa jäädä ilman työ- tai opiskelupaikkaa. Meidän täytyy löytää myös uusia työllisyystoimia ja tässä uudella jaostolla on iso rooli, Räsänen sanoo tiedotteessa.

Vantaan kaupunginvaltuusto valitse jaoston jäsenet kokouksessaan tänään maanantaina. Uusi jaosto aloittaa vuoden alusta. Jaoston perustaminen liittyy te-uudistukseen, jossa työllisyydenhoito siirtyy kaupungin vastuulle.

EDUSTAJISTO nimesi kokouksessaan myös viisitoista uutta kuntavaaliehdokasta. Ehdokaslistalla on nyt kaikkiaan 96 ehdokasta. Lista on täysi, kun ehdokkaita on sata. Loput ehdokkaat nimetään alkuvuodesta, tiedotteessa kerrotaan.

– Olemme erittäin tyytyväisiä ehdokasasettelumme tilanteeseen. Tällä ehdokaslistalla on erinomaista lähteä tekemään vaalityötä hyvällä yhteishengellä, Vantaan Demareiden puheenjohtaja Visa Tammi sanoo tiedotteessa.

– Tavoitteena on Vantaalla voittaa kuntavaalit ja lisätä valtuutettujen määrää, jotta pääsemme viemään eteenpäin sosialidemokraattisia tavoitteita valtuustossa ja muilla luottamuspaikoilla.

Vantaan Demareiden ehdokaslista kuntavaaleihin löytyy yhdistyksen verkkosivulta.