23.10.2025 14:33 ・ Päivitetty: 23.10.2025 14:33
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen yt:t ohi – vähennystarve noin 130 henkilötyövuotta
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen viime kuussa alkaneet yt-neuvottelut ovat päättyneet.
Neuvottelutuloksessa haetaan 20 miljoonan euron säästöjä. Neuvottelujen käynnistyessä henkilöstön vähennystarpeen arvioitiin olevan yli 300 henkilötyövuotta. Nyt muutoksia on tulossa vajaaseen 260 henkilötyövuoteen.
Irtisanomisuhan alla on noin 130 henkilötyövuotta. Osa irtisanomisuhan alla olevista sijoitettaneen toisiin tehtäviin, jolloin lopullinen irtisanomisten määrä täsmentyy.
Hyvinvointialueella on noin 8 000 työntekijää.
