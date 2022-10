Pohjois-Korea laukaisi eilen ohjuksen – tänään tuli Etelä-Korean ja USA:n vastaisku

Etelä-Korea ja Yhdysvallat ovat ampuneet neljä ohjusta Japaninmereen, Etelä-Korean asevoimat kertoi keskiviikkona uutistoimisto Yonhapin mukaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ohjukset ammuttiin Etelä-Korean asevoimien mukaan vastalauseena Pohjois-Korean tiistaiselle ballistisen ohjuksen laukaisulle. Pohjois-Korea laukaisi ensi kertaa viiteen vuoteen ohjuksen Japanin yli.

Yhdysvallat ja Etelä-Korea ampuivat kukin kaksi ATACMS-ohjusta määriteltyihin kohteisiinsa merellä.

Sekä Japani, Etelä-Korea että Yhdysvallat tuomitsivat Pohjois-Korean ohjuslaukaisun, jonka johdosta Japanin pohjoisosiin ehdittiin antaa väestölle suojautumiskehotus. Etelä-Korean presidentti Yoon Suk-yeol kutsui sitä provokaatioksi ja lupasi tiukan vastauksen. Tiistaina Etelä-Korean ja Yhdysvaltain hävittäjät järjestivät jo harjoituksen Keltaisellamerellä.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi laukaisun ja kuvaili sitä ”eskalaatioksi”.

Pohjois-Korea on testannut ohjuksia tiheään tahtiin viime aikoina. Viimeisimmät laukaisut on tulkittu reaktioksi Yhdysvaltain, Etelä-Korean ja Japanin viimeaikaisiin sotaharjoituksiin alueella. Maan on varoitettu myös valmistelevan ydinkoetta.