Ulkomaat

23.2.2026 08:06 ・ Päivitetty: 23.2.2026 08:06

Pohjois-Korean Kim Jong-un jatkaa puolueensa johdossa – sai ylistystä Kiinalta

LEHTIKUVA / AFP PHOTO / KCNA VIA KNS
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un jatkaa puolueensa johdossa. Kuva puoluekokouksesta 23. helmikuuta on maan valtiollisen uutistoimiston toimittama, eikä sen aitoutta voida varmentaa.

Pohjois-Koreaa itsevaltaisesti johtavan Kim Jong-unin uusi kausi puolueensa pääsihteerinä hyväksyttiin sunnuntaina puoluekokouksessa, kertoi maan valtionmedia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pohjois-Koreaa hallitsevan työväenpuolueen puoluekokous oli järjestyksessään yhdeksäs vuosikymmeniä kestäneen Kimin suvun hallintokauden aikana. Kokous järjestetään kerran viidessä vuodessa, ja se tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen sulkeutuneen diktatuurin politiikkaan.

Valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan Kimin valinta oli yksimielinen ja tehtiin ”kaikkien valtuutettujen järkähtämättömän tahdon ja yksimielisen halun mukaisesti”.

Avatessaan puoluekokouksen torstaina Kim sanoi KCNA:n mukaan, että Pohjois-Korea oli selättänyt pahimmat vaikeutensa edellisen puoluekokouksen jälkeen.

Edellisessä puoluekokouksessa vuonna 2021 Kim myönsi poikkeuksellisesti, että maan talouspolitiikassa oli tehty virheitä kautta linjan.

KOKOUKSESSA kehuttiin, että Kim oli edistänyt Pohjois-Korean turvallisuutta kehittämällä ”radikaalisti” maan ydinasearsenaalia.

- Hän on rakentanut vallankumoukselliset asevoimat, jotka kykenevät selviytymään kaikista hyökkäysuhkista oma-aloitteisesti ja jotka ovat täysin valmiita minkä tyyppiseen sotaan tahansa, puolueen lausunnossa sanottiin AFP:n mukaan.

Yhdysvaltojen tiedustelutietojen mukaan Pohjois-Korea teki ensimmäisen ydinkokeensa kaksikymmentä vuotta sitten.

Kimin johdolla Pohjois-Korean ydinasearsenaali on kasvanut todelliseksi uhkaksi. Kahdeksan vuotta sitten Pohjois-Korean ydinkoe ​​laukaisi maanjäristyksen vuoristossa maan pohjoisosassa.

KIINAN presidentti Xi Jinping ylisti ”uuden luvun” avautuneen Kiinan ja Pohjois-Korean suhteissa, kertoi Kiinan valtiollinen televisiokanava CCTV.

Xi sanoi Kimille olevansa halukas työskentelemään Pohjois-Korean kanssa, kun maailmalla on edessään ”muutoksia, joita kohdataan kerran vuosisadassa”, Xi sanoi.

Kim on esiintynyt paitsi Xin, myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin rinnalla, kun hän osallistui viime vuonna Pekingissä järjestettyyn sotilasparaatiin.

