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Talous

18.6.2026 11:03 ・ Päivitetty: 18.6.2026 11:03

Pohjoismaiden hintataso on eurooppalaisittain korkea – Suomessa EU-maiden kallein alkoholi

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin Euroopan maista alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Esimerkiksi Euroopan unioniin kuulumattomassa Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-maiden keskiarvoon verrattuna.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomessa alkoholin hinta oli noin kaksinkertainen EU:n keskiarvoon nähden.

Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta.

Ruoan hinnat ylittivät Suomessa EU:n keskiarvon noin 6 prosentilla ja Ruotsissa vajaalla 10 prosentilla. Virossa ruoan hinta ylitti Suomen hintatason viime vuonna ensimmäistä kertaa, tosin vai hivenen.

- Virossa elintarvikkeet ovat kallistuneet Suomea voimakkaamman inflaation myötä. Vielä neljä vuotta sitten Virossa ruoan hintataso oli alle EU-keskiarvon, Tilastokeskuksen yliaktuaari Harri Kananoja sanoo tiedotteessa.

HINTAVERTAILUN perusteella kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia. Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan ja noin 21 prosenttia yli EU-keskiarvon.

Euroopan kalleimmat ja halvimmat maat olivat viime vuonna EU-alueen ulkopuolelta. Islannissa ja Sveitsissä hintataso oli yli 70 prosenttia EU-keskiarvoa korkeampi. Edullisin maa oli Pohjois-Makedonia.

EU:n jäsenmaista kalleinta oli viime vuonna Tanskassa ja Irlannissa.

Kananojan mukaan esimerkiksi raide-, tie, lento- ja vesiliikenteen hinnat olivat Suomessa 47 prosenttia EU:n keskitasoa korkeammat.

Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet sekä esimerkiksi kuluttajaelektroniikka olivat sen sijaan Suomessa hintatasoltaan lähempänä EU-maiden keskitasoa.

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