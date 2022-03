Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa esillä Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Keskeisinä aiheina ovat Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja pohjoismainen siviilivalmiusyhteistyö. Tiistaina 22. maaliskuuta pidettävään Ukrainaa koskevaan ajankohtaiskeskusteluun on kutsuttu mukaan pohjoismaiset ulkoministerit ja pohjoismaiset Ukrainan suurlähettiläät. Asiasta tiedottaa eduskunta.

Teemaistunnon yhteydessä järjestetään 22.3. kyselytunti. Kyselytunnilla on vastaamassa Norjan yhteistyöministeri ja sen aiheena pohjoismainen siviilivalmiusyhteistyö ja Jan-Erik Enestamin raportti pohjoismaisesta siviilivalmiusyhteistyöstä.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on aiemmin todennut, että Pohjoismaiden hallitukset seuraisivat Enestamin raportin suosituksia pohjoismaisen siviilivalmiusyhteistyön lisäämisestä. Kyselytunnilla on esillä myös Pohjoismaiden neuvoston yhteiskuntaturvallisuusstrategia.

Pohjoismaiden hyvinvointimalli ja sen tulevaisuus on myös esillä Malmössä. Tiistain 22.3. täysistuntokeskusteluun osallistuvat neuvoston jäsenet ja tilaisuuteen on kutsuttu pohjoismaiset sosiaali- ja terveysministerit. Tavoitteena on tarkastella pohjoismaisen hyvinvointimallin tulevaisuutta suhteessa pandemiaan talouden, ympäristön ja hyvinvoinnin näkökulmasta.