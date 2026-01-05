Pohjoismaiden päättäjät: Grönlannilla on oikeus olla rauhassa

Grönlannin, Tanskan ja muiden Pohjoismaiden pääministerit ovat vakuuttaneet tukeaan Grönlannin nykyiselle hallintomallille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistellut haluaan ottaa Grönlanti haltuunsa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump sanoi viikonloppuna Venezuela-iskun jälkeisissä haastattelussa, että Yhdysvalloilla on yhä tarpeita Grönlannin alueelle.

Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen sanoi lausunnossaan, että Yhdysvaltojen toistuvat puheet Grönlannista ovat täysin mahdottomia hyväksyä.

- Kun Yhdysvaltain presidentti sanoo maansa ”tarvitsevan Grönlannin” ja yhdistää meidät Venezuelaan ja sotilaalliseen väliintuloon, se ei ole ainoastaan väärin, vaan myös epäkunnioittavaa, Nielsen sanoi.

Nielsenin mukaan Grönlanti ei ole suurvaltaretoriikan kohde, vaan kansa, maa ja demokratia, ja sitä on kunnioitettava.

- Nyt riittää. Ei enää painostusta. Ei enää vihjailuja. Ei enää fantasioita toiseen valtioon liittämisestä.

Nielsen sanoo Grönlannin olevan avoin keskustelulle, kunhan se tapahtuu oikeita kanavia pitkin ja kansainvälistä oikeutta kunnioittaen.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen puolestaan sanoi, ettei Yhdysvalloilla ole oikeutta liittää Grönlantia itseensä. Hänen mukaansa ei ole mitään järkeä puhua Yhdysvaltojen tarpeesta vallata Grönlanti. Lausunnossaan pääministeri kehotti voimakkaasti Yhdysvaltoja lopettamaan uhkailun.

Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue.

MYÖS SUOMEN valtiojohto kommentoi asiaa myöhään sunnuntai-iltana. Presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) julkaisivat samanlaiset lausunnot viestipalvelu X:ssä.

Niiden viesti oli, että vain Tanska ja Grönlanti päättävät niitä koskevista asioista.

- Suomi tukee pohjoismaista ystäväämme, Tanskaa, viesteissä sanottiin.

Kummankin päivitykseen oli liitetty linkki Tanskan Frederiksenin lausuntoon.

Myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sekä Islannin pääministeri Kristrun Frostadottir ilmaisivat päivityksissään johtamiensa maiden seisovan Grönlannin ja Tanskan tukena.

- Ei mitään Grönlannista ilman Grönlantia, Frostadottir kirjoitti viestissään.

TRUMP ON aiemminkin ilmaissut useasti, että hän haluaa Tanskalle kuuluvan Grönlannin osaksi Yhdysvaltoja. Viikonvaihteessa aihe nousi taas keskusteluun, kun Trump sanoi Atlantic-lehden haastattelussa Yhdysvaltojen tarvitsevan Grönlannin.

Atlanticin haastattelija kysyi Trumpilta myös, voiko hyökkäystä Venezuelaan tulkita merkkinä siitä, että Yhdysvallat olisi valmis hyökkäämään myös Grönlantiin. Trumpin mukaan muiden tulee itse arvioida, mitä Venezuelan isku tarkoittaa Grönlannin kannalta.