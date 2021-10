Pohjoismaiset journalistiliitot: ”Vaadimme välittömiä toimenpiteitä afganistanilaistoimittajien auttamiseksi”

Pohjoismaiden journalistiliittojen puheenjohtajat vaativat kannanotossaan maidensa hallituksilta nopeita toimenpiteitä Afganistanin journalistien suojelemiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho sekä hänen kollegansa Tine Johansen Tanskasta, Dag Idar Tryggestad Norjasta, Ulrike Hyllert Ruotsista, Sigríður Dögg Auðunsdóttir Islannista sekä Euroopan journalistiliitto EFJ:n johtoryhmän jäsen Mogens Blicher Bjerregård.

Kannanotossa todetaan Afganistanin sananvapaustilanteen huonontuneen sietämättömäksi Talebanin noustua valtaan.

”Syyskuun 19. päivä voimaan tuli uusia sanan- ja ilmaisunvapauden rajoituksia. Niihin kuuluu muun muassa ”islamin kanssa ristiriidassa” olevien materiaalien julkaisukielto. Kansainvälinen journalistiliitto IFJ tuomitsi rajoitukset ja tähdensi, että ne horjuttavat riippumattoman journalismin perustaa entisestään. Yli 1200 toimittajaa on jo menettänyt työnsä ja luku kasvaa.”

”Sadat journalistit ovat paenneet tai piilossa. Erityisesti ne toimittajat, jotka ovat aiemmin puolustaneet journalistien oikeuksia, työskennelleet ulkomaiselle medialle tai tehneet sananvapaustyötä ovat vaarassa tulla pidätetyiksi, kidutetuiksi, jopa tapetuiksi. Erityisessä vaarassa ovat naistoimittajat. Naistoimittajia on estetty tekemästä työtään ja heitä on peloteltu, uhkailtu ja kidutettu.”

Pohjoismaat ovat maailman sananvapaustilastojen kärkisijoilla, kannanotossa muistutetaan. Tästä huolimatta vain kourallinen toimittajia on saanut kansainvälistä suojelua Pohjoismaissa.

”Siksi kehotamme hallituksiamme sekä koko kansainvälistä yhteisöä takaamaan sen, että työnsä vuoksi vainotut journalistit, mediatyöntekijät ja sananvapausaktivistit saavat sitä suojelua, joka heille kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluu.”

Kannanotossa listataan tämän tarkoittavan journalistien evakuointeja, viisumisäännösten helpotuksia, turvallisten pakoreittien takaamista sekä myös maahan jäävien journalistien tukemista.

”Kuten Euroopan Journalistiliiton pääsihteeri Ricardo Gutiérrez on tähdentänyt: meidän velvollisuutemme on auttaa afganistanilaistoimittajia, joista monet ovat ottaneet valtavia riskejä, jotta me saisimme luotettavaa tietoa maasta”, kannanotossa todetaan.

”Sananvapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja sen suojeleminen on jokaisen YK:n ihmisoikeusjulistuksen allekirjoittajavaltion velvoite. Vaadimme välittömiä toimenpiteitä afganistanilaistoimittajien auttamiseksi.”