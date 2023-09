”Poikkeuksellinen petos Suomen poliittisessa historiassa” – SDP:n Mäkynen syyttää Purraa Timo Soiniakin rajummasta takinkäännöstä

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ihmettelee perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran puheita Ylen Ykkösaamussa ja muualla mediassa. Ykkösaamussa Purra vihjasi ay-liittojen lähteneen poliittisen opposition vastustamisen tielle ja syytti SAK:ta hallitusohjelman toimien vääristelystä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Riikka Purran perussuomalaiset on tehnyt Suomen poliittisessa historiassa poikkeuksellisen petoksen palkansaajia kohtaan. Vuosia palkansaajien puolesta esiintyneenä hän on kuitenkin hallitusvallassa kääntynyt palkansaajia ja erityisesti ammattiyhdistysliikettä vastaan. Tässä takinkäännössä hän ylittää jopa edeltäjänsä Timo Soinin, Mäkynen huomauttaa tiedotteessaan.

Riikka Purran johdolla perussuomalaiset on hyväksynyt toimet, jotka murtavat nykyisen neuvotteluihin ja tasapuoliseen yhteistyöhön pohjautuvan työmarkkinajärjestelmän. Paikallisen sopimisen varjolla halutaan Mäkysen mukaan kiertää ammattiyhdistysliike, koulutetut luottamusmiehet ja näin heikentää työntekijöiden asemaa neuvotteluissa.

– Purran perussuomalaiset on siirtynyt nopeasti oikealle. He puhuvat pohjoismaisesta mallista, mutta todellisuudessa heidän toimensa edustavat enemmän eteläamerikkalaista mallia, jossa työnantajan valta on ensisijainen. Mitään pohjoismaisia työntekijöiden asemaa vahvistavia toimia, kuten työntekijöiden edustusta yritysten hallinnossa, liittojen kanneoikeutta tai tulkintaetuoikeutta, ei olla valmiita tekemään.

MÄKYSEN mielestä toimet ovat toisaalta luontevaa jatkumoa Purran toiminnalle perussuomalaisten puheenjohtajana. Eduskuntavaalien alla perussuomalaiset petti työntekijät perumalla lupauksensa siirtää työntekijöiden vakuutusmaksuja työnantajille, kun 1,7 miljoonaa suomalaista oli antanut ennakkoäänensä. Budjettiriihessä Purran esityksestä valtio pienentää työntekijöiden vakuutusmaksujen alenemisesta saatavaa hyötyä, mutta työnantajat saavat pitää maksualennuksen täysimääräisesti.

– Perussuomalaiset oli Sipilän hallituksessa kiky-sopimuksen takuupuolue, eduskuntavaaleissa teki kiky-petoksen ja nyt vie maksualennuksesta osan työntekijöiltä. Kaava on selvä ja Purran väitteet palkansaajien puolustamisesta täysin vailla pohjaa.

– Purran hyökkäykset ammattiyhdistysliikettä kohtaan sen kritisoidessa palkansaajiin kohdistuvia epäoikeudenmukaisia toimia kertovat, ettei perussuomalaiset enää edes yritä esittää duunaripuoluetta. Epätasapainoinen politiikka on ajamassa Suomen työmarkkinat epävakauteen ja politisoitumisen kierteeseen. Tämä ei ole kenenkään etu, Mäkynen sanoo.