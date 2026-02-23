Palkittu politiikan aikakauslehti.
Työmarkkinat

23.2.2026 13:18 ・ Päivitetty: 23.2.2026 13:23

Poliiseiksi on nyt tungosta – ennätysmäärä haki koulutukseen

Poliisi / handout

Poliisikoulutukseen haki tänä vuonna poikkeuksellisen paljon, lähes 5 800 ihmistä, kertoo poliisiammattikorkeakoulu tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hakijamäärä on suurin sen jälkeen, kun nykyinen ammattikorkeakoulupohjainen poliisi-tutkinto on ollut olemassa eli vuodesta 2014 alkaen.

Tänä vuonna poliisikoulutuksen aloituspaikkoja on vain 375.

Suomenkielisiin koulutuksiin haki lähes 5 600 ja ruotsinkieliseen koulutukseen yli 200 ihmistä.

SUOMENKIELINEN poliisikoulutus alkaa neljästi vuodessa, ja viimeiseen, lokakuussa alkavaan koulutukseen opiskelijavalinnat varmistuvat syyskuussa. Ruotsinkielinen koulutus alkaa 1,5 vuoden välein, ja viimeisin koulutus alkoi tammikuussa.

Poliisi-tutkintoon hakevien keski-ikä on nyt noin 26 vuotta, ja hakijoista noin 40 prosenttia on naisia.

Koronapandemian alkamisen jälkeen poliisi-tutkintoon hakijoiden määrä on liikkunut noin 5 000:n paikkeilla.

