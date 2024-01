Poliisi aloitti esitutkinnan Halla-ahon tekemistä rikosilmoituksista

Helsingin poliisilaitos kertoo aloittaneensa esitutkinnan epäillystä kunnianloukkauksesta.

Asia koskee presidenttiehdokkaan, eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) tekemiä rikosilmoituksia kunniansa loukkaamisesta.

- Helsingin poliisilaitos vastaanotti 28. marraskuuta 2023 rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Ilmoituksen mukaan viestipalvelu X:ssä on julkaistu kommentteja, jotka ovat halventaneet kohdettaan. Kommenteissa on käytetty nimitystä ”fascist”, joka tarkoittaa suomennettuna fasistia, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin mukaan epäiltyjä on kaksi. Aiemmin koomikko Iikka Kivi ja Helsingin vihreä varavaltuutettu Aino Tuominen ovat kertoneet niin ikään viestipalvelu X:ssä, että Halla-aho on tehnyt heistä rikosilmoituksen. Sittemmin Kivi on myös kertonut käyneensä poliisin kuulusteltavana Halla-ahon tekemän rikosilmoituksen vuoksi.

Tuominen kertoi rikosilmoituksen syyksi sen, että hän on kuvaillut Halla-ahoa termillä ”fasisti”. Tuominen kirjoittaa, ettei ole kuitenkaan käyttänyt sanaa loukatakseen vaan kuvaillakseen Halla-ahon poliittista kantaa.

Myös Kivi kirjoitti, ettei ole kyseisellä termillä halunnut loukata Halla-ahon kunniaa, vaan kuvata häntä poliitikkona eksaktisti.

Sekä Kivi että Tuominen olivat lähettäneet viestinsä sen jälkeen, kun Halla-aho oli esiintynyt ukrainan kielellä Ukrainan parlamentissa marraskuun lopulla.

Poliisin mukaan kunnianloukkausta koskevan esitutkinnan kestoa ei ole vielä mahdollista arvioida.

Uutista päivitetty klo 16.03