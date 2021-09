Poliisi ei tue vihreiden puoluekokouksen kannabis-avausta – ei olisi tukenut edes puoluehallituksen linjaa

Vihreiden puoluekokous asettui viime viikonloppuna kannabiksen laillistamisen kannalle. Muista puolueista vihreät ei ole saanut esitykselleen vastaavaa tukea. Johannes Ijäs Demokraatti

Myöskään poliisi ei lämpene laillistamiselle.

– Meidän näkemyksemme mukaan nykyään laissa olevia keinoja olisi syytä hyödyntää vielä entistä paremminkin esimerkiksi hoitoonohjauksen ja hoitoon pääsyn tukemisen näkökulmasta, poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi poliisihallituksesta toteaa Demokraatille.

Saukoniemi muistuttaa, että käyttäjät eivät ole poliisin huumausainerikostorjunnan prioriteetti vaan myynti ja levittäminen eli laajimmillaan kansainväliset välitysorganisaatiot.

Hänen mukaansa on hyvä muistaa, että myös käyttäjä saattaa osaltaan myydä huumausaineita ja rekrytoida uusia käyttäjiä. Tämä on eityisen huono asia nuorten henkilöiden osalta ja siihen saattaa liittyä myös muuta oheisrikollisuutta.

Saukoniemi sanoo, että laillistamisen vaikutuksia olisi vaikea arvioida mutta pelkona on, että käyttö entisestään lisääntyisi.

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden näkökulmasta poliisin huolta herättää erityisesti käytön näkyminen liikenteessä ja se, mitkä mahdollisuudet poliisilla olisi siihen puuttua.

– Kansainvälisten kokemusten perusteella laillistaminen ei ole poistanut rikollisia markkinoita toivotulla tavalla, Saukoniemi sanoo.

Vihreiden puoluehallitus oli eri linjoilla kuin puoluekokouksessa niukasti voittanut kannabiksen laillistamisesitys.

”Poliittisen tavoiteohjelmansa mukaisesti Vihreät tavoittelee ensi askelina kannabiksen käytön dekriminalisaatiota eli kannabiksen käytön, pienten määrien hallussapidon sekä omaan käyttöön kasvatuksen rangaistavuudesta luopumista”, puoluehallitus linjasi hävinneessä esityksessä.

Poliisi ei olisi tukenut vihreän puoluehallituksenkaan linjaa.

– Dekriminalisointi on laillistamista kokonaisuudessaan, depenalisointi taas sitä, että kyse on edelleen laitonta mutta siitä ei rangaista. Erona esityksissä on se, että vain käyttö ja pienen määrän kasvatus laillistettaisiin eli dekriminalisoitaisiin puoluhallituksen esityksessa. Poliisi ei kannata tätäkään esitystä, perustelut ovat samat kuin edellä, Saukoniemi sanoon ykskantaan.