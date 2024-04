Poliisi: Helsingin keskustassa ampumistapauksesta epäilty on pidätettynä – ei vahvista henkilöllisyyttä

Helsingin keskustassa oli ampumistapaus perjantaina noin kello neljältä aamuyöllä, Helsingin poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi epäilee 54-vuotiasta miestä henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta. Epäilty on pidätetty. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi ei vahvista epäillyn henkilöllisyyttä. Mediatietojen mukaan kyseessä on perussuomalaisten kansanedustaja Timo Vornanen.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio kertoo STT:lle, että kukaan ei loukkaantunut ampumisessa. Hänen mukaansa ampuja ei ampunut ketään ihmistä kohti vaan maahan.

Poliisin mukaan tapahtumat saivat alkunsa osoitteessa Antinkatu 1 sijaitsevassa ravintolassa aamuyöllä. Osoitteessa toimii ravintola Ihku.

RAVINTOLASSA oli ollut työpaikkaseurue, jonka kanssa ampumisesta epäillylle 54-vuotiaalle miehelle oli tullut ravintolassa riitaa, poliisi kertoo. Poliisin mukaan riitaan oli todennäköisesti liittynyt “hyvin pieni töniminen” mutta asia oli sovittu ravintolassa.

- Semmoista nahistelua ollut, luonnehtii Larkio.

Larkio sanoi Helsingin Sanomille, että riidan syy ei ole täysin selvillä mutta alkoholilla oli osuutta asiaan.

Arviolta vajaat puoli tuntia myöhemmin eli kello neljän aikaan aamuyöllä 54-vuotias mies ja työpaikkaseurue olivat tavanneet ravintolan ulkopuolella. Tällöin mies oli ottanut yllättäen esiin luvallisen pienikaliiberisen aseen.

Poliisin mukaan aseen piippu oli osoittanut kohti paikalla olleita henkilöitä. Sen jälkeen mies oli ampunut maahan yhden laukauksen, poliisi kertoo. Tämän jälkeen henkilöt poistuivat paikalta.

POLIISIN mukaan kuulustelukertomukset ravintolan ulkopuolisista tapahtumista ovat ristiriitaisia. Tapahtumista on kuitenkin olemassa valvontakameratallenne. Tutkinnanjohtaja Larkio kertoi lauantaina puolenpäivän jälkeen STT:lle, että epäiltyä on jo kuulusteltu. Hän ei kertonut mitään kuulustelujen sisällöstä.

Poliisin mukaan 54-vuotiasta miestä epäillään henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta, mutta tapauksen rikosnimikkeet tulevat täsmentymään tutkinnan kuluessa.

- Esitutkinta on eilen aloitettu. Tässä vaiheessa täytyy sanoa vain, että rikosnimikkeet tarkentuvat, Larkio sanoi.

Poliisin mukaan epäilty vapautetaan, kun tarvittavat esitutkintatoimet on saatu tehtyä.

VORNANEN on siviiliammatiltaan poliisi ja työskennellyt Itä-Suomen poliisissa. Virkanimikkeeltään hän on vanhempi konstaapeli.

Ylen mukaan ei ole täyttä varmuutta siitä, onko hänen virka-aseensa varmasti palautettu hänen siirryttyään kansanedustajaksi. Ylen haastattelema Itä-Suomen poliisipäällikkö Samppa Holopainen pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että ase olisi jäänyt palauttamatta. Poliisin käytäntönä on, että virka-ase ja virkamerkki kerätään pois, jos virkavapaa kestää yli kolme kuukautta.

Larkio ei kommentoinut STT:lle sitä, mihin tarkoitukseen epäillyn hallussa ollut ase on hankittu.

Vornanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Joensuusta. Hänet valittiin kansanedustajaksi viime vuoden eduskuntavaaleissa 6 474 äänellä Savo-Karjalan vaalipiiristä.

Vornanen kuuluu eduskunnan valtiovarainvaliokuntaan sekä tiedusteluvalvontavaliokuntaan. Hän on varajäsenenä eduskunnan hallintovaliokunnassa. Lisäksi hän on Yleisradion hallintoneuvoston jäsen. Kansanedustajan toimen lisäksi Vornanen on myös Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen.

POLIISIN julkaisemat tiedot kansanedustaja Vornaseen liittyvästä ampumistapauksesta kuvaavat erittäin vakavaa tilannetta, kuten ennakkoon jo oli pääteltävissä, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra viestitti lauantaina viestipalvelu X:ssä ja STT:lle.

Purran mukaan rikosoikeudellisten seurausten ohella puolue ja eduskuntaryhmä tulevat toimimaan asianmukaisella tavalla.

Myöhemmin Purra kertoi vielä viestitse STT:lle, että vakavimmat mahdolliset seuraukset ovat puolueesta ja eduskuntaryhmästä erottaminen.

- Seurauksia käsitellään puolue-elinten virallisissa kokouksissa. Vakavin käytössämme oleva seuraamus on erottaminen puolueen jäsenyydestä ja eduskuntaryhmän jäsenyydestä.

Hän kertoi, ettei ole lauantaina saanut edelleenkään yhteyttä Vornaseen.

Purra sanoi puolueen odottavan poliisin tutkinnan etenemistä ja virkavallan tietoja.

- Asiasta tiedotetaan, kun on tiedotettavaa.

Helsingin Sanomille Purra kertoi, että torstai-illan seurueessa ovat olleet Vornanen ja perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen. Lisäksi Purran mukaan seurueessa oli ainakin jossain vaiheessa myös edustajien vieraita Pohjois-Karjalasta.

- Toinen seurue tuntematon, poliisin mukaan työpaikkaseurue. Mitään muuta tietoa ei minulla ole, Purra sanoi HS:lle.

