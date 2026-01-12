Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

12.1.2026 09:38 ・ Päivitetty: 12.1.2026 09:44

Poliisi: Kaapelirikosta epäilty Fitburg-alus pääsi vapaaksi

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Uudenvuoden aattona Suomenlahdella merikaapelin katkaisemisesta epäilty Fitburg-alus pääsee jatkamaan matkaansa, poliisi kertoo. Aluksen takavarikko on peruttu maanantaina.

Demokraatti

Demokraatti

Poliisin mukaan aluksella tehdyt rikostutkinnat ovat valmistuneet, eikä alusta enää tarvitse pitää Kirkkonummella Kantvikin satamassa. Fitburg oli takavarikossa poliisitutkinnan takia.

Rajavartiolaitos saattaa aluksen maanantain aikana kansainvälisille vesille, poliisi kertoo tiedotteessaan. Kaikki aluksella kaapelirikkomishetkellä olleet ihmiset eivät kuitenkaan ole mukana.

– Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen sunnuntaina 11.1. aluksen miehistön jäsenen uusintakäsittelyssä. Osa aluksen miehistöstä pysyy yhä matkustuskiellossa, kertoo tiedotteessa tutkinnan yleisjohtaja Risto Lohi keskusrikospoliisista.

Aluksen lastina on rakenneterästä Venäjältä, ja lastin määränpäänä on Israel.

KAAPELIVAURIOTA tutkitaan yhä rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

Aluksen epäillään raahanneen ankkuriaan uudenvuodenaattona merenpohjassa pitkältä matkalta ja lopulta teleyhtiö Elisan kaapelien yli.

Tulli tutki jo aiemmin, syyllistyikö aluksen miehistö pakoterikokseen tuodessaan Venäjän-vastaisten pakotteiden alaisen lastin Suomen alueelle. Näin ei ollut, sillä alus tuli tänne viranomaisten määräämänä eikä tarkoituksellisesti. Siksi sen lastia ei otettu meillä erikseen takavarikkoon.

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
10.1.2026
Uskonnonopetuksesta viriämässä riita: katsomusaine on poliitikoille iso mörkö
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
10.1.2026
Murtuuko oikeistovalta? Ensi vuoden kiinnostavimmat vaalit Suomelle pidetään Ruotsissa
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
9.1.2026
Janne Riiheläinen: Venezuelasta tuli leimakirves vasemmiston mätkimiseen – ajan hengessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU