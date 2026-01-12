Kotimaa
12.1.2026 09:38 ・ Päivitetty: 12.1.2026 09:44
Poliisi: Kaapelirikosta epäilty Fitburg-alus pääsi vapaaksi
Uudenvuoden aattona Suomenlahdella merikaapelin katkaisemisesta epäilty Fitburg-alus pääsee jatkamaan matkaansa, poliisi kertoo. Aluksen takavarikko on peruttu maanantaina.
Poliisin mukaan aluksella tehdyt rikostutkinnat ovat valmistuneet, eikä alusta enää tarvitse pitää Kirkkonummella Kantvikin satamassa. Fitburg oli takavarikossa poliisitutkinnan takia.
Rajavartiolaitos saattaa aluksen maanantain aikana kansainvälisille vesille, poliisi kertoo tiedotteessaan. Kaikki aluksella kaapelirikkomishetkellä olleet ihmiset eivät kuitenkaan ole mukana.
– Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen sunnuntaina 11.1. aluksen miehistön jäsenen uusintakäsittelyssä. Osa aluksen miehistöstä pysyy yhä matkustuskiellossa, kertoo tiedotteessa tutkinnan yleisjohtaja Risto Lohi keskusrikospoliisista.
Aluksen lastina on rakenneterästä Venäjältä, ja lastin määränpäänä on Israel.
KAAPELIVAURIOTA tutkitaan yhä rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.
Aluksen epäillään raahanneen ankkuriaan uudenvuodenaattona merenpohjassa pitkältä matkalta ja lopulta teleyhtiö Elisan kaapelien yli.
Tulli tutki jo aiemmin, syyllistyikö aluksen miehistö pakoterikokseen tuodessaan Venäjän-vastaisten pakotteiden alaisen lastin Suomen alueelle. Näin ei ollut, sillä alus tuli tänne viranomaisten määräämänä eikä tarkoituksellisesti. Siksi sen lastia ei otettu meillä erikseen takavarikkoon.
Kommentit
