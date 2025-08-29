Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

29.8.2025 11:11 ・ Päivitetty: 29.8.2025 11:11

Poliisi: Keskisarjan tv-esiintymisestä neljä rikosilmoitusta

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kansanedustaja, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan esiintymisestä Ylen keskiviikon A-studiossa on tehty neljä rikosilmoitusta.

Demokraatti

Demokraatti

Asiasta tiedottava Helsingin poliisi selvittää, onko televisiossa käydyn keskustelun perusteella syytä aloittaa esitutkinta.

Ilta-Sanomien mukaan Keskisarjan puheista on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle myös kaksi kantelua.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.8.2025
Keskisarja pyöräytti taas myllyään – ja me muut annamme sille vauhtia tyhjällä arvopuheella
Lue lisää

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU