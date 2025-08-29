Politiikka
29.8.2025 11:11 ・ Päivitetty: 29.8.2025 11:11
Poliisi: Keskisarjan tv-esiintymisestä neljä rikosilmoitusta
Kansanedustaja, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan esiintymisestä Ylen keskiviikon A-studiossa on tehty neljä rikosilmoitusta.
Asiasta tiedottava Helsingin poliisi selvittää, onko televisiossa käydyn keskustelun perusteella syytä aloittaa esitutkinta.
Ilta-Sanomien mukaan Keskisarjan puheista on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle myös kaksi kantelua.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.