Helsingin poliisin mukaan mielenosoittajia on kokoontunut tänään ainakin Kauppatorilla ja Narinkkatorilla, jonne kokoontuneita ihmisiä poliisi käski aiemmin hajaantumaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi kertoi aiemmin aamulla aikovansa hajottaa tälle päivälle kaavaillun, koronarajoituksia vastustavan Suurkulkueen, jos kulkueessa yritetään muodostaa iso joukko monista pienistä mielenosoituksista. Poliisin tiedossa oli myös yksi kahden hengen mielenosoitus, jonka se ilmoitti turvaavansa.

Tuorein tieto poliisilta on, että kiinni on otettu 10 henkilöä ja heidät on kuljetettu pois paikalta.

– He tulevat myös saamaan sakon niskoittelusta poliisia vastaan, poliisi kertoo Twitterissä.