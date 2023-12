Poliisi ottanut kymmeniä kiinni Helsingin itsenäisyyspäivän mielenosoituksissa

Itsenäisyyspäivänä Helsingissä on järjestetty useita eri mielenosoituksia, joissa poliisi on myös ottanut kiinni ihmisiä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi otti alkuillasta 14 ihmistä kiinni Helsingin päärautatieaseman metroasemalta rikoksilta ja häiriöltä suojaamiseksi, poliisin viestinnästä kerrottiin.

Poliisin mukaan kiinni otettujen hallusta löytyi muiden ihmisten vahingoittamiseen soveltuvia esineitä, kuten muutamia teräaseita. Ylikomisario Patrik Karlsson kertoo STT:lle, että kiinni otetuilla oli hallussaan myös muun muassa hammassuojia ja soihtuja.

Poliisi ei kommentoinut kiinni otettujen kansalaisuuksia tai heidän aatteellisia kytköksiään.

Poliisi kertoi selvittävänsä, mitkä kiinni otettujen aikeet olivat.

Karlssonin mukaan poliisille ei tehty asiaan liittyen ilmoitusta vaan poliisi puuttui tilanteeseen ennakoivasti. Hänen mukaansa poliisilla oli oletus, että kiinni otetut osallistuisivat johonkin Helsingin keskustassa järjestettävistä mielenosoituksista. Karlsson ei kommentoi, mihin mielenosoitukseen kiinni otettujen oletettiin osallistuvan.

STT:n paikalla olleen toimittajan mukaan kiinni otetut olivat nuoria miehiä, joilla oli kasvojensa edessä vaaleat tuubihuivit. Hänen mukaansa paikalla oli tapahtuma-aikaan viitisentoista raskaasti varustautunutta poliisia. Poliisit tekivät kiinni otetuille Helsingin päärautatieaseman metroasemalla ruumiintarkastuksia. Lopulta poliisit ohjasivat kiinni otetut metroaseman sisäänkäynnin läheisyyteen pysäköityyn bussiin.

Myöhemmin STT:n toimittaja näki samankaltaisia vaaleita tuubihuiveja käyttäviä ihmisiä Rautatientorilta lähteneessä Suomi herää -kulkueessa, jonka järjestäjä on avoimen rasistinen ja fasistinen sinimusta liike. Tuubihuiveja käyttäneet ihmiset kantoivat mukanaan Active Club -lippua.

Muun muassa Helsingin Sanomat on uutisoinut aiemmin kansainvälisen Active Club -verkoston laajenemisesta Suomeen. Lehden haastatteleman äärioikeistoa tutkineen Jyväskylän yliopiston dosentin Tommi Kotosen mukaan Active Clubia voi pitää osana äärioikeistoa.

Helsingin Sanomien mukaan Active Club -liikkeen on perustanut tunnettu yhdysvaltalainen uusnatsi Robert Rundo.

Active Club on Suomessa levinnyt Uudenmaan lisäksi ainakin Tampereelle, Ouluun sekä Turkuun. Ryhmittymä on järjestänyt muun muassa kamppailuharjoituksia sekä levittänyt katukuvaan erilaisia tarroja. Active Club Finlandin Telegram-kanavalla on myös ahkerasti mainostettu tänään järjestettyä Suomi herää -kulkuetta.

KANSALLISMIELINEN ja äärioikeistotaustainen 612-soihtukulkue kokoontui taas Töölöntorilla, josta se siirtyi sen jälkeen Hietaniemen hautausmaalle. Kulkueessa olevat kantoivat mukanaan soihtuja. Kulkue sujui rauhallisesti paikalla olleen STT:n toimittajan mukaan.

Paikalla olleen STT:n toimittajan mukaan soihtukulkueessa oli selvästi vähemmän osallistujia kuin aiempina vuosina. Poliisin mukaan kulkueeseen osallistui viitisensataa ihmistä.

Paikalla kulkueessa oli muun muassa maahanmuuttovastaisen Soldiers of Odin -järjestön edustajia. Lisäksi STT:n toimittaja näki kulkueessa vaaleisiin tuubihuiveihin pukeutuneita ihmisiä.

AIEMMIN Töölöntorille kokoontui Helsinki ilman natseja -mielenosoittajia iltapäivällä kello neljän aikaan. Poliisin mukaan paikalla oli reilut 1 000 mielenosoittajaa. Kyseinen protesti oli suurin itsenäisyyspäivän mielenosoitus Helsingissä tänä vuonna.

Poliisi kuitenkin hajotti mielenosoituksen ja otti kiinni kolmisenkymmentä Helsinki ilman natseja -mielenosoittajaa, kertoi ylikomisario Patrik Karlsson STT:lle. Syynä oli se, että mielenosoittajat eivät totelleet poistumismääräystä.

Järjestäjät kertoivat lähettämässään tiedotteessa olevansa äärimmäisen pettyneitä poliisin toimintaan. Mielenosoittajien mukaan poliisi esimerkiksi ratsasti mielenosoittajien päältä poliisihevosilla.

- Perusteet, joilla rauhanomaista, ihmisarvoa puolustavaa mielenosoitusta vastaan käytettiin väkivaltaa olivat täysin mielivaltaisia. Fasistinen ja rasistinen tapahtuma sen sijaan sallittiin olkaa kohauttamatta. Tämä on kieltämättä varsin epämiellyttävä viesti poliisin prioriteeteista, järjestäjien tiedotteessa sanottiin.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät eivät suostuneet tänä vuonna neuvottelemaan poliisin kanssa mielenosoituksen pitopaikasta.

- Poliisi on vuosi toisensa perään halunnut antaa äärioikeiston 612-marssille puoli Töölöä areenaksi koko itsenäisyyspäiväksi. Tänä vuonna emme näistä syistä lähteneet palaveeraamaan, Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät kirjoittivat STT:lle sähköpostissaan marraskuun lopussa.

Vaikka Helsinki ilman natseja -protesti hajotettiin, jäi mielenosoittajia kuitenkin Töölöntorin liepeille, jossa 612-kulkue kokoontui. Poliisi piti mielenosoittajat erillään toisistaan eikä yhteenottoja nähty yksittäisiä huuteluita lukuun ottamatta.

- Te ootte ihan meganoloja, huusi yksittäinen torille tullut henkilö 612-kulkueelle.

HELSINKI ilman natseja -mielenosoituksessa syntyi aiemmin nujakointia, kun paikalle saapui ihmisiä kommunististen sirppi ja vasara -lippujen kanssa, kertoi STT:n paikalla ollut toimittaja.

Järjestäjät halusivat poistaa lipun sen paikalle tuoneilta mielenosoittajilta. Syy tähän on se, ettei protestissa sallittu autoritaarisia tunnuksia.

AVOIMEN rasistinen ja fasistinen sinimusta liike taas piti oman Suomi herää -mielenosoituskulkueensa, joka lähti liikkeelle neljältä iltapäivällä Rautatientorilta. Sinimusta liike kertoi ennen marssia kokoontuvansa Kansalaistorilla olevan tuhotun venäläisen panssarivaunun luona.

Suomi herää -mielenosoituksessa pidettiin puheita ja puhuttiin muun muassa ”väestönvaihdosta”, kertoi paikalla ollut STT:n toimittaja. Väestönvaihtoteoria on äärioikeistolainen salaliittoteoria.

Lisäksi yksi pääpuhujista ilmaisi tukensa Active Clubille ja sanoi sen levinneen useisiin kaupunkeihin.