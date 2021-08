Poliisi otti Helsingissä kiinni kolme koronarokotuksia vastustavaa ihmistä, jotka yrittivät mennä koulun sisälle

Helsingissä kolme koronarokotuksia vastustavaa ihmistä yritti mennä koulun sisälle, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä. Tviitin mukaan nämä aiheuttivat häiriötä yrittäessään mennä kouluun. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaikki kolme otettiin kiinni poliisilain perusteella. Poliisin mukaan heidät pidetään kiinni, kunnes koulut sulkeutuvat tältä päivältä.

Mielenilmauksia koronarokotuksia vastaan

Tänään Helsingissä on myös osoitettu mieltä koronarokotteita vastaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustalla. Paikalla olevan Lehtikuvan kuvaajan mukaan mielenilmaus on sujunut rauhallisesti.

Myös Porin keskustassa on meneillään lasten koronarokotuksia vastustava mielenilmaus koulujen läheisyydessä, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä.

Lounais-Suomen poliisin mukaan tapahtuma sujuu rauhallisesti. Mielenilmauksen järjestäjät jakavat rokotusvastaista materiaalia. Poliisi seuraa tilannetta.

Rokotevastaista materiaalia jaettu

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti tänään, että erityisesti 12–15-vuotiaiden koronarokottamiseen liittyen on esiintynyt häirintää. Tiedotteen mukaan esimerkiksi kunnille ja oppilaitoksille on lähetetty uhkaavan sävyisiä kirjeitä liittyen rokotuksiin ja koulujen alueella lapsille on jaettu rokotevastaista materiaalia.

– Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista ja jokaisen perheen tai päätöksentekoon kykenevän nuoren oma päätös, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen tiedotteessa.

Leskisen mukaan päätöksen suhteen ei saa olla painostusta suuntaan tai toiseen.