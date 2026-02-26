Tiede ja teknologia
26.2.2026 11:55 ・ Päivitetty: 26.2.2026 11:55
Poliisi: Raakkutuhon tutkinta valmistui – parin miljoonan vahingot
Esitutkinta Suomussalmen raakkuturmasta on valmistunut, kertoo Oulun poliisi. Asia siirtyi nyt syyteharkintaan.
Poliisin mukaan Hukkajoella kuoli kesällä 2024 yliajojen seurauksena lähes 3 300 raakkua. Yliajojen arvioidaan aiheuttaneen erilaisina tuhoina noin kahden miljoonan euron vahingot.
Poliisi oli tutkinut asiaa törkeänä luonnonsuojelurikoksena, törkeänä eläinsuojelurikoksena sekä ympäristön turmelemisena.
Kymmentä ihmistä on kuultu asiassa epäillyn asemassa. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.
Erittäin uhanalaisia raakkuja tuhoutui metsäyhtiö Stora Enson työmaalla Hukkajoella, kun joen yli ajettiin toistuvasti metsätyökoneilla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.