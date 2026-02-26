Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

26.2.2026 11:55 ・ Päivitetty: 26.2.2026 11:55

Poliisi: Raakkutuhon tutkinta valmistui – parin miljoonan vahingot

LEHTIKUVA / HANNU HUTTU
Pelastus- ja korjaustöitä Suomussalmen Hukkajoella syksyllä 2024.

Esitutkinta Suomussalmen raakkuturmasta on valmistunut, kertoo Oulun poliisi. Asia siirtyi nyt syyteharkintaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Poliisin mukaan Hukkajoella kuoli kesällä 2024 yliajojen seurauksena lähes 3 300 raakkua. Yliajojen arvioidaan aiheuttaneen erilaisina tuhoina noin kahden miljoonan euron vahingot.

Poliisi oli tutkinut asiaa törkeänä luonnonsuojelurikoksena, törkeänä eläinsuojelurikoksena sekä ympäristön turmelemisena.

Kymmentä ihmistä on kuultu asiassa epäillyn asemassa. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Erittäin uhanalaisia raakkuja tuhoutui metsäyhtiö Stora Enson työmaalla Hukkajoella, kun joen yli ajettiin toistuvasti metsätyökoneilla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
26.2.2026
”Kyllä tämä lamaannuttaa” – elinvoimakeskusten jätti-yt:t tulivat yllätyksenä henkilöstölle
Lue lisää
Kirjallisuus
25.2.2026
Kirjavisa: Satiiria, viihdettä vai viihdesatiiria?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU