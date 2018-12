Poliisi takavarikoi hakaristiliput – otti kiinni neljä mielenosoittajaa

Poliisi on takavarikoinut uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoittajilta hakaristiliput. Samalla se otti kiinni neljä mielenosoittajaa. Kulkue keskeytettiin hetkeksi Hakaniemeen, mutta nyt se jatkaa matkaansa.

Hakaniementorille on kokoontunut runsaasti vastamielenosoittajia, jotka huutavat ”ei natseja Kallioon”.

Mellakkavarusteisia poliiseja on paikalla paljon, ja osa heistä on aseistautunut paineilma-asein.

Mielenosoittajajoukko on ilmoittanut kulkevansa Kallion kautta Töölöön.

STT:n paikalla olevan toimittajan mukaan mielenosoittajia on pari-kolmesataa. Kokoontuneiden joukossa on muun muassa joitakin kymmeniä Soldiers of Odin -katupartioliikkeen jäseniä ja muutama kymmenen ihmistä Pohjoismaisen vastarintaliikkeen väreissä.

Mielenosoittajat ovat nimitelleet muun muassa pääministeri Juha Sipilää (kesk.), valtiovarainministeri Petteri Orpoa (kok.), presidentti Sauli Niinistöä ja europarlamentaarikko Jussi Halla-ahoa (ps.) kansanpettureiksi.

Uusnatsimielenosoittajia on saapunut paikalle ainakin Ruotsista.