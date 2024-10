Poliisi tekemässä esiselvitystä nikotiinipussikohusta

Demokraatti uutisoi eilen, että RKP:n aloitteesta lakiin kirjatuista nikotiinipussien mauista ja tavasta, jolla asiaa hallituksen lainvalmistelussa edistettiin, on tehty tutkintapyyntö.

Nikotiinipussiyritys Valo Swedenin toimitusjohtaja Timo Nurminen kertoi tehneensä tutkintapyynnön.

Ilmoitus koskee RKP:n entisen puheenjohtajan ja entisen opetusministerin Anna-Maja Henrikssonin erityisavustajaa Anna Abrahamssonia, jonka on mediassa väitetty vieneen listan laissa sallittavista nikotiinipussien mauista erityisavustajien neuvotteluun huhtikuussa. Mediatietojen mukaan lakiin kirjattiin sallituiksi listassa mainitut maut rosmariini, tee, inkivääri ja puu. Makuja valmistaa juurikin Henrikssonin vaalipiirissä Pietarsaaressa toimiva ruotsalainen Strengbergs Habit Factory.

Valo Swedenin Henrikssonin erityisavustajasta Anna Abrahamssonista tekemä tutkintapyyntö poliisille on Nurmisen mukaan esikäsitelty Helsingin poliisilaitoksella 20. lokakuuta. Valo Sweden pyytää tutkintapyynnössään selvittämään, onko erityisavustaja syyllistynyt tuottamukselliseen virkavirheeseen ja virka-aseman väärinkäyttöön. Tutkintapyyntö on tehty 16. lokakuuta.

– Tuolloin meillä ei vielä ollut tiedossa ministeri Henrikssonin rooli, koska hän kiisti silloin että hänellä oli mitään tekemistä asian kanssa. Julkisuuteen tulleiden tietojen valossa lienee syytä meidän täydentää tutkintapyyntö koskemaan myös ministeri Henrikssonia, koska hänellä on todennäköisesti keskeisin rooli ollut tässä koko tapahtumasarjassa. Poliisin tehtävänä on tutkia, onko asiassa tapahtunut virantoimituksessa tehty rikos vai ei, me emme halua spekuloida asialla sen enempää, Nurminen sanoi Demokraatille eilen.