Poliisi: Vornasella ei ollut asetta eduskunnassa

Perussuomalaisten kansanedustaja Timo Vornasella ei ole ollut poliisista saadun tiedon mukaan asetta mukana eduskunnassa.

Asiasta kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio STT:lle.

LARKION mukaan poliisi on takavarikoinut Helsingin ampumistapauksessa käytetyn aseen, jota hän kuvailee 6.35-kaliiperiseksi taskuaseeksi. Poliisilla on vielä selvityksen alla, mitä käyttötarkoitusta varten ase on miehellä ollut sekä se, miksi ase on ollut ravintolassa mukana.

Poliisi ei edelleenkään vahvista epäillyn henkilöllisyyttä. Muun muassa perussuomalaisista on kuitenkin kerrottu, että rikoksista epäilty on puolueen kansanedustaja Timo Vornanen.