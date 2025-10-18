Poliisihallitus selvittää Veikkauksen mainontaa – elämyksellisyys kielletty, tuoteselostemaisuus sallittu

Valtio-omisteinen rahapeliyhtiö Veikkaus ostaa näkyvyyttä kasino- ja automaattipeleistä sekä pelipaikoista kertoville julkaisuilleen sosiaalisessa mediassa. Asiasta kertoi ensin Pokerit-lehti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden mukaan Veikkaus olisi markkinoinut kuluvan vuoden aikana useampaan kertaan sosiaalisessa mediassa pokeriturnauksia, jotka on järjestetty nettipokerissa tai yhtiön kasinolla Casino Helsingissä.

Arpajaislain mukaan esimerkiksi automaatti- tai kasinopelejä saa markkinoida vain pelisaleissa ja kasinoissa, joihin kyseiset pelit on sijoitettu. Pelipaikkoja ei saa markkinoida.

STT on nähnyt sponsoroituja julkaisuja Instagramissa, joiden lisäksi julkaisuja on Pokerit-lehden mukaan ollut myös Facebookissa. Julkaisut ilmestyvät sosiaalisen median käyttäjän syötteeseen eli uutisvirtaan sponsoroiduiksi merkittyinä. Tämä tarkoittaa, että myös käyttäjät, jotka eivät seuraa Veikkauksen tilejä, voivat nähdä julkaisut.

Kysyttäessä kuinka paljon ja missä julkaisujen markkinointia on ostettu, Veikkaus kertoi keskiviikkona sähköpostitse STT:lle niitä olleen vain Metan kanavissa, maltillisesti ja lähinnä isoimmista turnauksista.

ARPAJAISHALLINNON ylitarkastaja Johanna Syväterä Poliisihallituksesta kertoo STT:lle, että aiheesta ei ole tullut ilmoituksia, mutta asiaa tullaan selvittämään.

Veikkaus saa antaa pelipaikkatietoja markkinointikiellon alaisista peleistä myös sosiaalisessa mediassa. Poliisihallitus ei ota kantaa siihen, olisiko pelipaikoista kertoville sosiaalisen median julkaisuille ostettu sponsorointi arpajaislain vastaista markkinointia.

- Tähän täytyy perehtyä ja katsoa, täytyykö tehdä jotakin toimenpiteitä Veikkauksen osalta, Syväterä sanoo.

Pokeriturnauksistakin saa antaa tietoa, mutta kaiken pelipaikkatiedon antamisen tulee pysyä sellaisissa puitteissa, ettei siitä tule tosiasiallisesti mainostamista. Sisällöltään pelipaikkaviestinnän tulee pitäytyä tiukasti asiatekstimuotoiseen tiedon antamiseen pelipaikasta, se ei saa houkutella pelaamaan eikä viestintä saa miltään osin sisältää elämyksellisiä elementtejä.

- Sallittua informaatiota voi verrata tuotteesta annettavaan tuoteselosteeseen, Syväterä sanoo.

Elämyksellisiä voivat olla esimerkiksi adjektiivit, kuten ”jännittävä” tai käskymuotoiset kehotukset ”pelaa ja voita”. Paitsi sanavalinnat myös käytetyt värit, äänimaailma ja liikkuva kuva tai animaatiot voivat tehdä pelipaikkatiedosta siinä määrin houkuttelevaa, että se on katsottava elämykselliseksi markkinoinniksi.

STT:N näkemässä Casino Helsingin sponsoroidussa julkaisussa kerrotaan tekstimuodossa kasinon paikkatiedot ja minkä tyyppisiä pelejä tiloista löytyy. Taustalla pyörii kullanvärinen kuvitusvideo. Julkaisun saatesanat ovat ”Kasinoviihdettä ydinkeskustassa”.

Toisessa sponsoroidussa julkaisussa Veikkauksen päätili listaa pelisalien pelityyppejä. Taustalla soi vauhdikas musiikki, ja lisätietolinkki vie Veikkauksen sivuille karttanäkymään lähimmistä pelisaleista.

Käyttäjä voi saada jonkin verran tietoa siitä, miksi näkee Instagramin syötteessä mainoksia. Edellä kuvatuissa tapauksissa Instagram kertoo, että mainostajan valintojen perusteella tilit haluavat tavoittaa ”kaltaisiasi ihmisiä”, ihmisiä, jotka ovat vähintään 18 ja joiden ensisijainen sijainti on Suomi.

Mainoksessa sallittua informaatiota voi verrata tuotteesta annettavaan tuoteselosteeseen

VEIKKAUKSEN mukaan se käy Poliisihallituksen kanssa jatkuvaa vuoropuhelua muun muassa sen markkinointiin liittyvistä tulkinnoista.

- Arpajaislain noudattaminen on meille itsestäänselvyys ja kaiken lähtökohta, sanotaan Veikkauksen viestinnän STT:lle keskiviikkona lähettämässä sähköpostissa.

Pokeriturnausten näkyvyyttä perustellaan pyrkimyksellä kanavoida pelaamista Veikkaukselle. Veikkauksen kanta on, että turnauksista on jaettu pelipaikkatietoa maltillisesti Poliisihallituksen linjan mukaisesti.

- Veikkaus ei missään nimessä toimi arpajaislain vastaisesti, emme tässäkään tapauksessa. Siksi olemme tässäkin hakeneet Poliisihallitukselta näkemyksen ennen kuin olemme vieneet pokeria koskevaa pelipaikkatietoa ulkoisiin kanaviimme, sähköpostissa sanotaan.

Poliisihallituksella ei ole tietoa siitä, että tästä olisi etukäteen keskusteltu Veikkauksen kanssa, ylitarkastaja Syväterä kertoo STT:lle.

- Me emme anna ennakkohyväksyntää Veikkauksen viestinnälle, Syväterä sanoo.

JOS Poliisihallitus katsoo Veikkauksen markkinoivan rahapelejä arpajaislain vastaisesti, voi se kieltää markkinoinnin ja asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon. Poliisihallitus voi myös esittää arpajaislain vastaisesta markkinoinnista seuraamusmaksua.

Paitsi viestinnän sävy ja laajuus myös sen muoto ja viestin sijainti vaikuttavat arviointiin siitä, onko kyseessä markkinointi. Jos pelipaikoista kerrottaisi esimerkiksi kadunvarressa muiden mainosten lomassa, voisi sen katsoa markkinoinniksi.

- Mutta se, että Metalta ostetaan näkyvyyttä, ei itsessään tee välttämättä siitä mainosta. Tarkastellaan aina kokonaisuutta, Syväterä sanoo.