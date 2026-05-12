Kotimaa
12.5.2026 11:23 ・ Päivitetty: 12.5.2026 11:23
Poliisijohtaja haluaa mielenosoittajille tehokkaamman naamiointikiellon
Nykylakiin kirjatut mielenosoitusten naamiointikieltopykälät eivät toimi, vaan määräyksiä pitäisi päivittää, sanoo poliisijohtaja Sanna Heikinheimo blogissaan.
Poliisijohtaja kertoo blogissaan, millaisia käytännön ongelmia nykyiset lainmuotoilut poliisille tuovat.
Lain mukaan on yleisötilaisuuksissa naamioituminen on kiellettyä vain silloin, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Aikeiden todentaminen on kuitenkin Heikinheimon mielestä vaikeaa, eikä poliisi aina ehdi puuttua suurissa mielenosoituksissa nopeisiin väkivaltatilanteisiin.
– Pelkästään se, että joku tekee rikoksen naamioituneena, ei nimittäin nykyisellään täytä laittoman naamioitumisen tunnusmerkistöä, vaan lisäksi pitäisi pystyä osoittamaan, että naamioitumisen tarkoituksena oli nimenomaan rikoksen tekeminen eikä kyseessä ollut vain hetken mielijohteesta tehty teko, jonka tekijä sattui muusta syystä olemaan naamioitunut, Heikinheimo kirjoittaa.
VAPPUNA äärioikeistomarssille osallistuneet naamiomiehet syyllistyivät erilaisiin väkivallantekoihin, joista heitä on ollut vaikea tunnistaa ja saada kiinni.
Vastaisen varalle naamioimispykäliä pitää päivittää, Heikinheimo kirjoittaa. Hänenkin mielestään oikeus kasvojen peittämiseen on osa ilmaisunvapautta ja keino suojata yksityiselämäänsä tai vakaumustaan, mutta mielenosoituksissa se luo muille uhkaavan ilmapiirin.
– Mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan, poliisijohtaja kirjoittaa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.