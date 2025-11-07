Poliisin arvio: Ruotsissa lähes 68 000 ihmistä kuuluu rikollisjengeihin

Ruotsissa useamman ihmisen uskotaan kuuluvan rikollisjengeihin kuin aiemmin on arvioitu. Poliisin mukaan nousu voi osin selittyä myös tilastointitapojen muutoksella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruotsin poliisin mukaan yli 67 500 ihmistä kuuluu rikollisjengeihin. Tämä on yli 5 500 enemmän kuin viime vuonna arvioitiin.

Nyt jengeihin aktiivisesti kuuluvia arvioidaan olevan 17 500 ja niitä, joilla on yhteyksiä jengeihin kuuluviin, 50 000 ihmistä. Viime vuoden helmikuussa luvut olivat 14 000 ja 48 000 ihmistä.

Ihmisistä, jotka on arvioitu kuuluvaksi rikollisjengeihin, noin 80 prosentilla on vain Ruotsin kansalaisuus, alle kymmenellä prosentilla kaksoiskansalaisuus ja noin kymmenellä prosentilla jonkin muun maan kansalaisuus. Aktiivisesti rikollisjengeihin kuuluvien keskimääräinen ikä on 28 vuotta.

POLIISIN mukaan luvut eivät välttämättä viittaa kasvuun rikollisuudessa, sillä poliisi on myös päivittänyt arviointimenetelmiään.

Toisaalta rikollisjengeihin aktiivisesti kuuluvia voi poliisin mukaan olla jopa enemmän kuin arvioidut 17 500, sillä kriteerit ovat tiukat.

Rikosten tulee esimerkiksi olla tehty yhdessä muiden kanssa, niiden tulee vakavia ja rikollisuuden tulee olla jollain tapaa jatkuvaa. Tämä rajaa esimerkiksi joitain nuoria tekijöitä pois.

Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer ei näe tuoreiden lukujen valottamaa tilannetta hallituksen epäonnistumisena.

Poliisi taas penää vastuunottoa myös yhteiskunnan muilta osa-alueilta, kuten sosiaalipalveluista, joiden se toivoisi puuttuvan hanakammin erityisesti niihin lapsiin ja nuoriin, jotka ovat vaarassa ajautua rikollisjengeihin.