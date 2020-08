”Politiikkaa pitää puhua jätkäkielellä” – SDP:n puoluejohtoon noussut Niina Malm kertoo, kuka taitaa sen hienosti

Imatralainen, ensimmäisen kauden kansanedustaja, Niina Malm sai SDP:n puoluekokouksessa muhkean äänimäärän, 629, ja hänet valittiin puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Marja Luumi Demokraatti

Malm uskoo, että hänen polkunsa järjestötoiminnasta ja hyvin perinteiseltä duunaripohjalta nousu-uralle politiikassa vakuutti puoluekokousväen.

– Se, että kenestä vain voi tulla mitä tahansa, ehkä meidän ihmisemme kaipaavat tätä muistutusta, 38-vuotias Ovakon terästehtaan nosturinkuljettaja ja pääluottamusmies pohtii.

Malmin sydäntä lähellä on kentän kiertäminen ja järjestötoiminnan kehittäminen. Häntä kiinnostavat työelämän ja perhe-elämän kysymykset, miten ympäristöä suojellaan tehokkaasti ja myös se, miten teollisuus pärjää. Näitä asioita hän haluaa pitää esillä myös varapuheenjohtajan roolissaan.

– Olen osa joukkuetta, puoluejohdon pitää pystyä toimimaan yhteen ja tukemaan toisiamme.

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana Malm toimii myös tarvittaessa ykköspuheenjohtajan, Sanna Marinin, sijaisena.

Kuinka valmis olet tarttumaan ykkösruoriin, jos sellainen tilanne tulee vastaan?

– Pakkohan se on tarttua. Luotan siihen, että meillä on sellainen joukkue ja puolue, että tukea ja apua annetaan, jos yllättäviä tilanteita tulee vastaan. Kaikesta selvitään ja kaikki on mahdollista, kun takana on omien tuki, Niina Malm vakuuttaa.

SDP:n kannatus on kasvanut kohisten. Juoksua voi vielä parantaa Malmin mukaan, jos väen koulutuksesta pidetään entistä parempi huoli, apua löytyy läheltä, Työväen sivistysliitosta.

– Pystymme varmasti järjestämään vaikka minkälaisia koulutuksia ja verkottumista. Ne ovat olleet itselleni todella tärkeitä politiikan pariin kasvamisessa, keskustelut ja tutustuminen uusiin ihmisiin omassakin puolueessa.

Yhdeksi tärkeäksi suosion kasvun syyksi Malm nostaa pääministeri, puheenjohtaja Sanna Marinin jämäkän puhetavan ja argumentoinnin. Hän osaa kertoa asioista yksinkertaisesti ja pelottelematta.

– Olen joskus sanonut, että politiikkaa pitää puhua jätkäkielellä. Sanna tekee sitä, ja hän on meille kaikille siinä hyvä suunnannäyttäjä. Politiikasta ei pidä tehdä liian vaikeaa ja hienoa. Tärkeintä on, että meitä ymmärretään.

Malm heittää, että omissa porukoissa ”voi puhua vaikka minkälaista jargonia”, ja ymmärtää toinen toistaan, mutta ulospäin se ei toimi.

Millainen jätkäkielen taitaja itse olet?

– Lehdistötilaisuuksissa täällä Tampereella ainakin olen ollut lyhytsanainen. Jos pyydetään vastaamaan yhdellä sanalla, vastaan yhdellä sanalla. Koen, että hallitsen sen – ainakin vielä, Niina Malm naurahtaa.