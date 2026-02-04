Porin demariryhmän aloite: Perusopetuksen ryhmien enimmäiskooksi 20 oppilasta

Perusopetus on järjestettävä siten, että se huomioi kaikkien oppijoiden erilaiset tarpeet ja edellytykset. Porin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittääkin uudessa aloitteessaan tavoitteeksi enintään 20 oppilaan opetusryhmiä. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

​Opetusryhmän koosta on tullut yhä tärkeämpi opetuksen laatutekijä. Tämä on käytännössä tunnustettu moneen kertaan todeksi myös valtion tasolla. 2000-luvulla monet hallitukset ovat antaneet valtionavustuksia ryhmäkokojen pienentämiseen, yhteensä satoja miljoonia euroja.

Porin demarivaltuutettujen aloitteessa muistutetaan, että monen tutkimuksen mukaan oppimistulokset paranevat, kun luokkakoot pienentyvät. Näin kertoi muun muassa OKM:n Tulevaisuuden peruskoulu – raportti jo vuonna 2015.

Samoin on näyttöä siitä, että pienemmän luokkakoon vaikutukset ulottuvat myöhempään elämään pidentyneinä opintoina, korkeampina tuloina ja köyhyyden vähenemisenä.

Porin strategian mukaan vahvistetaan koulutuksen laatua.

Porissa on myös sivistyslautakunnan päätöksellä määritelty perusopetuksen oppilaaksi oton perusteissa yleisopetuksen ensimmäisen luokan (23 oppilasta), seitsemännen luokan (23 oppilasta) ja yhdysluokan (20 oppilasta) maksimikoko, joista voidaan poiketa hyvin perustelluista syistä opetuspäällikön päätöksellä.

Painotetun opetuksen ja englanninkielisen kaksikielisen opetuksen maksimikoot päätetään vuosittain sivistyslautakunnassa valintakriteereistä päättämisen yhteydessä.

Porissa tavoitteena on ollut edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukea jatkuvaa oppimista. Kaupungin uuden strategian kirjaus koulutuksen kehittämisestä on väkevä: Vahvistamme määrätietoisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen laatua ja mahdollistamme oppimispolun Porissa tohtorintutkintoon saakka, aloitteessa todetaan.

Ylen vaalikoneessa 51 nykyistä valtuutettua kannatta ylärajaa peruskoulun opetusryhmien koolle.

ALOITTEESSA muistutetaan, että Porin valtuutetut ovat ottaneet ryhmäkokojen rajaamiseen varsin painavasti kantaa jo ennen kuntavaaleja Ylen vaalikoneessa.

Väitteeseen ”Kuntani tulisi asettaa yläraja peruskoulun opetusryhmien koolle.” on vastannut yhteensä 51 nykyistä valtuutettua. Heistä täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 34 ja jokseenkin samaa mieltä 14.

Ainoastaan kolme oli jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa, eikä kukaan ollut siitä täysin eri mieltä.

Väittämän lisätiedoissa kerrottiin suosituksesta, jonka mukaan luokan koko olisi perusopetuksessa enimmillään 20 oppilasta sekä ykkös-kakkosluokilla vielä tiukemmin rajatusti 18 oppilasta.

Aloitteen mukaan demokratian kuluttajansuojan kannalta on tärkeää, että pyrimme vaalien jälkeen aidosti ja ponnekkaasti edistämään niitä tavoitteita, joiden puolesta olemme ennen vaaleja puhuneet.

VALTUUSTORYHMÄN aloitteelle luulisikin näistä syistä löytyvän laajaa tukea yli puoluerajojen.

– Strategian vahvaan kehittämiskirjaukseen perustuen, ikäluokkien pienenemisen huomioiden ja ryhmäkoon merkittävän painoarvon koulutuksen laatutekijänä tunnistaen ja tunnustaen asetamme tulevaisuudessa entistä kunnianhimoisemman ja kaikki luokka-asteet kattavan tavoitteen perusopetuksen yleisopetuksen opetusryhmien enimmäiskoolle. Tavoitteena tulisi olla, että yleisopetuksessa perusopetusryhmien enimmäiskoko on 20 oppilasta.

Ensimmäisen ja toisen luokan kohdalla on syytä pohtia vielä alempaa maksimikokoa. Hyvin perustellusta syystä rajasta voitaisiin edelleen tapauskohtaisesti poiketa, mikäli muilla tukitoimilla varmistetaan oppilaiden yhdenvertainen mahdollisuus asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, aloitteessa sanotaan.

Aloitteen on jättänyt koko Porin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä. Sen ensimmäinen allekirjoittaja on Tuomas Koivisto.