Pormestari Vapaavuori natsien marssista: Vastenmielistä!

Uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoitusmarssi on lähtenyt liikkeelle Helsingin Kaisaniemestä. Joukko on ilmoittanut kulkevansa Kallion kautta Töölöön.

STT:n paikalla olevan toimittajan mukaan mielenosoittajia on runsaat parisataa. Kokoontuneiden joukossa on muun muassa joitakin kymmeniä Soldiers of Odin -katupartioliikkeen jäseniä ja muutama kymmenen ihmistä Vastarintaliikkeen tunnuksissa.

Mielenosoituksen kärjessä kulkevilla on suuret hakaristiliput. Mielenosoittajat nimittelevät muun muassa pääministeri Juha Sipilää (kesk.), valtiovarainministeri Petteri Orpoa (kok.), presidentti Sauli Niinistöä ja europarlamentaarikko Jussi Halla-ahoa (ps.) kansanpettureiksi.

Uusnatsimielenosoittajia on saapunut paikalle ainakin Ruotsista.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kommentoi marssia Twitterissä.

– Natsien marssiminen kaupungin kaduilla on vastenmielistä! Vapaavuori kirjoittaa.