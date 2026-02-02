Talous
2.2.2026 05:26 ・ Päivitetty: 2.2.2026 05:26
Pörssisähkö maksaa tänään maltaita – kallein tunti alkaa keskipäivällä
Suomessa pörssisähköstä saa tänään maanantaina maksaa kuluvan talven toistaiseksi kovinta hintaa.
Pörssisähkön verollinen keskihinta on runsaat 38 senttiä kilowattitunnilta.
Kallein tuntihinta on vajaat 56 senttiä päivällä kello 12:n ja yhden välillä. Kallein varttihinta on puolestaan runsaat 61 senttiä ennen aamukahdeksaa.
Tuntihinta pysyttelee yli 50 sentissä aamukahdeksasta kello viiteen saakka iltapäivällä.
Edellisen kerran pörssisähkön tämän talven korkein keskihinta nähtiin viime perjantaina, jolloin päivän keskihinta oli runsaat 31 senttiä.
Pörssisähkö on ollut alkuvuonna huomattavan kallista paitsi pakkasten takia, myös tuulivoimaloiden jäätymisen ja tyynen sään vuoksi. Tämä on haitannut kotimaista tuulivoimatuotantoa merkittävästi.
Kommentit
