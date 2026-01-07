Palkittu politiikan aikakauslehti.
7.1.2026 11:53 ・ Päivitetty: 7.1.2026 12:16

Posti tehostaa – vähentää enintään 172 työpaikkaa ja lakkauttaa palvelupisteitä

Posti kertoo tehostavansa toimintaansa alan markkinamurroksen myötä. Yhtiö tekee alkuvuoden aikana muutoksia toimintaansa ja vähentää enintään 172 vakituista työpaikkaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suurin osa vähennyksistä kohdistuu Helsingin postikeskuksen lajitteluun, josta vähennetään konelajittelun myötä enintään 79 vakituista työpaikkaa.

Seuraavaksi eniten eli enintään 44 vakituista työntekijää lähtee asiakaspalvelusta, jota aiotaan jatkossa keskittää Postin suurimpiin asiakaspalvelukeskuksiin Helsinkiin ja Rovaniemelle. Vuoden 2026 aikana asiakaspalvelupisteet aiotaan lakkauttaa Kuopiossa, Jyväskylässä, Tampereella ja Liedossa.

Siirtämällä palveluita viidestä eri myymälästä kumppaniverkostolle aiotaan vähentää enintään 27 vakituista työntekijää. Myymälät sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Jyväskylässä.

Perus- ja varhaisjakelutuotannosta vähenee enintään 22 vakituista työpaikkaa.

Juttu ja otsikko päivitetty kauttaaltaan klo 14.16.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

