Postin riidassa jännittävät hetket: ”Kello kymmeneen asti tilanne säilyy odottavana”

Postin työkiistan osapuolet antavat vastauksensa valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan jättämään sovintoesitykseen tänään kello 10. Kiistan osapuolina ovat Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta.

Osapuolet ottavat kantaa sekä 700:aa pakettilajittelijaa koskevaan ratkaisuun että sovintoesitykseen kokonaisuutena. Mahdollisen sovun sisällöstä kerrotaan vasta sen jälkeen, kun vastaukset Piekkalalle on jätetty.

– Tavallisesti tehdään niin, että sovittelija kertoo ensin lopputuleman ja sitten muut vastaavat. Jos se on hyväksyvä kummallakin, aika nopeasti menee prosessi. Jos se on hylkäävä, me puhumme keskenämme, miksi hylättiin, Piekkala selitti STT:lle.

Myös Paltasta ja PAUsta kerrotaan, että koko paketin sisällöstä kerrotaan julkisuuteen vasta, kun vastaukset on jätetty Piekkalalle.

– Kello kymmeneen asti tilanne säilyy odottavana, sanoo Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto STT:lle.

Piekkala jätti sovintoesityksensä eilen illalla. Aiemmin päivällä Posti, Palta ja PAU hakivat sopua pakettilajittelijoiden tilanteeseen.

Palta ja PAU ovat hakeneet hyväksyntää sekä 700:aa pakettilajittelijaa koskevaan ratkaisuun että sovintoesitykseen hallinnoistaan. Aarto kertoi kahdeksan jälkeen, että Paltan hallitus ja työmarkkinavaliokunta olivat vielä koolla, mutta kokoukset päättyvät hyvissä ajoin ennen kymmentä. PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen taas sanoi, että PAUn hallituksen kokous on jo pidetty.

Edellinen sovintoesitys sunnuntaina

Ratkaisua pakettilajittelijoiden tilanteeseen hakivat alkuviikon aikana PAU, Posti, Palta, Teollisuusliitto ja Medialiitto. Eilen neuvotteluissa olivat siis mukana enää Posti, Palta ja PAU.

Sunnuntaina sekä Palta että PAU kertoivat, että ne olisivat voineet hyväksyä varsinaisen työehtosopimuksen, jos pakettilajittelijoita koskevaan kiistaan olisi saatu sopu. Työnantajien Medialiitto kuitenkin torppasi neljän selvityshenkilön ratkaisuehdotuksen, joten Postin umpisolmu jäi tuolloin avaamatta.

Suuri kanto kaskessa on ollut se, että 700 pakettilajittelijaa siirrettiin marraskuun alussa Teollisuusliiton ja Medialiiton väliseen työehtosopimukseen. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Posti siirsi pakettilajittelijoiden työsopimukset tytäryhtiöönsä Posti Palveluihin.