Presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkki paljastetaan tänään – Seuraa julkistamistilaisuutta

Presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkki paljastetaan tänään Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä kello 12 alkavassa tilaisuudessa. Muistomerkin on suunnitellut kuvataitelija, valokuvaaja Perttu Saksa. Muistomerkin paljastuspäivä on presidentti Koiviston syntymäpäivä.

Valtioneuvoston tervehdyksen tilaisuudessa esittää ulkoministeri Timo Soini.

Yleisradio välittää tilaisuuden suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja Areenassa kello 11.50 alkaen. Hautamuistomerkin julkistamista voi seurata Yle Areenan lähetyksessä.

Saksa kertoi Demokraatin haastattelussa, että mustan kiven ja kultausten muodostama Kartta on saanut vaikutteita Aasiasta. Taustalla on vanha rikkoutuneiden keramiikka-astioiden korjausmenetelmä kintsugi.

– Kun astioita, joita on pidetty tärkeänä on hajonnut, niitä on ensin korjattu metalliniiteillä, sitten on etsitty kauniimpaa tapaa ja alettu juottaa palasia yhteen kultalakalla.

– Tuntuu, että tämä sopii yleiskuvaan mikä minulla on Koivistosta. Vaalitaan historiaa ja kuljetetaan sitä mukana. Annetaan sille merkitys millaiset tapahtumat ovat muokanneet meistä sellaisia kuin olemme, Saksa kertoo.

Saksalla on Koivistoon myös henkilökohtaisempi suhde. He tapasivat, kun Koivistosta tehtiin aikanaan pitkää haastattelua Ylioppilaslehteen.

– Koivisto on lapsuuden presidenttini. Hän edustaa aikaa, jolloin olen katsonut poliitikkoja nuoren ihmisen silmin. Katse on hyvin erilainen kuin aikuisella. Koivisto oli myös ensimmäinen Kekkosen jälkeinen presidentti ja sillä tavoin merkittävässä asemassa Suomessa.