Presidentti Niinistö kiristäisi venäläisten kiinteistöomistuksiin perustuvaa viisuminsaantia – käytti Putinin tilanteesta pokeritermiä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiristäisi venäläisten suomalaisiin kiinteistöomistuksiin perustuvaa viisuminsaantia. Niinistö kommentoi viisumipolitiikkaa tavatessaan politiikan toimittajia torstaina Presidentinlinnassa. Simo Alastalo Demokraatti

– Meillä on viisumikäytännössä pidetty viisumin myöntämistä edistävänä seikkana sitä, että henkilö omistaa Suomesta kesämökin tai asunnon. Jospa me nyt ilmoittaisimme, että ilmoituspäivästä eteenpäin hankittavien kiinteistöjen osalta tätä myönteisyyttä ei enää ole, Niinistö sanoi.

Presidentti piti mahdollisena, että kiristäminen saattaisi hillitä myös venäläisten intoa hankkia Suomesta kiinteistöjä. Kiinteistökauppojen kieltäminen kokonaan on Niinistön mukaan kuitenkin eri asia.

Niinistö korosti, ettei viisumi ole subjektiivinen oikeus.

– Ei ole ehdotonta oikeutta saada viisumia, jotenka siinä on harkinnan varaa. Turistiviisumien kohdalla on varsin perusteltua käyttää harkintaa. Edelleenkin haluan muistuttaa, että on muiden maiden myöntämiä viisumeja, vanhoja viisumeja ja viisumeja on joillekin myönnetty hyväksyttävästä tarpeesta perheyhteyden vuoksi ja niin edelleen. Kokonaisuus on monimutkainen.

Niinistöltä kysyttiin myös Baltian maiden Suomea tiukemmasta linjasta venäläisten turistiviisumeihin. Hän toivoi Schengen-mailta asiaan yhtenäistä linjausta.

– Tässä pitäisi kyllä muidenkin Schengen-alueen maiden terästäytyä, että ei päädyttäisi tilanteeseen, jossa joku myöntää viisumin ja toinen sitten ilmoittaa, että eipä sen kanssa tullakaan. Siinä alkaa koko systeemi saada oudon valon.

VENÄJÄN PRESIDENTILLÄ Vladimir Putinilla alkaa Niinistön arvion mukaan olla Ukrainassa kaikki pelissä.

– Niin, minun arvioni on se, että jos pokeripöydän termiä käytetään, niin hän on pannut ”all in” (kaikki peliin) ja myöskin Venäjän tulevaisuuden suhteen.

– Tietysti silloin herää kysymyksiä, jotka liittyvät sitten mahdollisiin menetyksiin ja siihen kuinka paljon turhautumista siitä tulee. Se on kova panostus panna kaikki peliin.

Niinistö arvioi Ukrainan onnistuneen vastahyökkäyksen rohkaisevan ukrainalaisia.

– Ja myöskin meitä, Ukrainan tukijoita, Niinistö lisäsi.

– Vastaavasti Venäjällä on ehkä vähän yllättävästikin noussut avoimempaa keskustelua sodankäynnistä ja kritiikkiäkin.

”Ehkä me emme ole vielä niin syvällä”

EUROOPPAA KURITTAVAN energiakriisin presidentti uskoi asettavan suomalaiset kovan paikan eteen.

– On jo näkyvissä seuraamuksia. Energian ja sähkön hinta on kovassa nousussa. Sitten meidän on kyettävä selviytymään kovenevista kustannuksista. Se on jokaiselle aikamoinen itsemittaamisen paikka. Voi olla, että joudumme muuttamaan jos ei elämänasennettamme niin tapojamme ainakin.

Hän vaikutti kaipaavan politiikkaan lisää ymmärrystä käsillä olevan taloustilanteen vakavuudesta ja otti vertailukohdaksi lama-aikana aloittaneen Lipposen ensimmäisen hallituksen. Niinistö toimi tuolloin hallituksessa valtiovarainministerinä.

– Minä toivoisin että, ja tämä nyt on vanhan miehen puhetta, mutta jotakin sellaista me kaipaamme, jota 90-luvun puolessa välissä oli, jossa itseasiassa kaikki poliittiset ryhmät yhtäkkiä ymmärsivät, että hei näin ei pärjätä tässä on tehtävä jotakin. Ja tehtiin.

Toistaiseksi Niinistö ei ollut nähnyt tällaisesta ymmärryksestä liiemmin merkkejä.

– Ehkä me emme ole vielä niin syvällä.