Presidentti Niinistö Ylellä: Kahden valtion malliin olisi tartuttava tosissaan

Niinistö sanoi Ylen A-studion haastattelussa, että kyseinen malli on tällä hetkellä esillä olevista mahdollisuuksista ainoa, jolla voidaan saada aikaan rauha Israelin ja Palestiinan kansoille.

- Kuinka tosissaan sitä on kyetty yrittämään, sitä on vaikea sanoa.

Sitä ennen tärkeintä olisi Niinistön mukaan saada sotiminen loppumaan. Israelin vastaiskusta Hamasin hyökkäystä vastaan Niinistö totesi, että hän ymmärtää, että Israel pyrkii kaikin keinoin vapauttamaan Hamasin ottamia panttivankeja.

- Panttivankeja lienee parisataa, ja joukossa on myös lapsia. Se on valtava paine päätöksentekijöille. Minusta on täysin ymmärrettävää, että Israel pyrkii vapauttamaan nämä panttivangit ja laukaisemaan tilanteen, mutta epäilemättä heillä on samalla tarkoituksena kostaa, Niinistö sanoi.