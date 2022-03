Presidentti Niinistö Ylellä: Putin yhdistää nyt Euroopan

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jo muuttanut Eurooppaa, sanoi presidentti Sauli Niinistö maanantaina Ylellä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Euroopan unioni on yhtenäisempi kuin varmaan koskaan, Niinistö sanoi Ylen A-studion haastattelussa maanantai-iltana.

Niinistö sanoi uskovansa, että myös venäläiset panevat merkille yhtenäisen Euroopan.

- Olen varma, että se on heille yllätys.

Niinistön mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin yhdistää nyt Euroopan ja EU:n siinä missä vuonna 2014 Putin yhdisti Ukrainan.

Presidentiltä kysyttiin haastattelussa myös perusteluista, miksi Suomen asevientikanta muuttui Ukrainan tilanteessa. Ne ovat hänen mukaansa ”hyvin arkipäiväiset”.

- Me näimme, että siellä hädässä oleva kansa on niiden tarpeessa. Ei kai siinä muuta ole, Niinistö sanoi.

Asevienti ei Niinistön mukaan tee Suomesta sodan osapuolta.

Niinistö ei usko ydinaseen käyttöön

Presidentti sanoi haastattelussa, ettei usko Venäjän käyttävän ydinasetta. Hän ei myöskään usko, että Putin etenisi Naton jäsenmaahan.

- Minä en oikein usko, että hän tekee sitä virhettä, Niinistö sanoi.

Niinistöltä kysyttiin myös, pitääkö hän mahdollisena, että Venäjä hyökkäisi Suomeen tulevien kuukausien tai vuosien aikana.

- En oikein pidä sitä mahdollisena. Siihen ei ole oikeastaan mitään järkisyytä, Niinistö vastasi.

Niinistö huomautti, että erityisesti Putin on harrastanut ”hyvin voimakkaasti Ukrainaa väheksyvää” retoriikkaa, jollaista hän ei ole Suomen kohdalla huomannut.

Presidentti tulkitsi venäläisten retoriikan perusteella Kremlin tuumailleen Ukrainan tilannetta ja maan vahvistumista ja toisaalta mahdollisesti lännen johtajien vaihdoksia ja Yhdysvaltain sisäpolitiikan kärhämiä.

- Siellä on kai vain ajateltu, että nyt me sitten hoidamme tämän murheemme pois. Ja se on tietysti hyvin kovaa toimintaa, Niinistö sanoi.

Niinistö arveli, että Venäjän etenemistahti Ukrainassa ei toistaiseksi ole ollut odotetunlainen.

Hyökkäystilanteessa Nato olisi ”pitävä pidäke”

Se, antaisiko sotilasliitto Nato Suomelle paremman turvan, riippuu Niinistön mukaan tilanteesta. Jos Venäjä suunnittelisi erillishyökkäystä Suomeen, Nato muodostaisi presidentin mukaan ”pitävän pidäkkeen”.

- Sitten jos taas ajatellaan, että Venäjä ei tällaista suunnittelisi tai tahtoisi tehdä, silloin tietysti me olisimme tilanteessa, jossa olisi aika paljon jännitteisempi tämä meidän rajamaastomme ja ylipäätään vuorovaikutus.

Kriittinen vaihe olisi Niinistön mukaan se, jos Suomi tai Ruotsi tai molemmat lähtevät ”hakusalle” Nato-jäsenyyden suhteen, mikä ottaa oman aikansa.

- Nythän Venäjä on esittänyt oikeastaan Natolle sen ukaasin, että te ette saa ottaa uusia jäseniä. Mahtaakohan Venäjä sitten siinä vaiheessa pahoitella Natolle vai hakijoille. Vähän veikkaan että hakijoille, Niinistö sanoi.

Puhuttaessa Venäjän mahdollisista ”vasta-askelista” Suomen Nato-jäsenyyteen Niinistö mainitsi muun muassa hybridiuhat, joiden hän uskoo tulevaisuudessa kasvavan ja vakavoituvan.

Ylen tuoreen kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä Naton jäseneksi. Niinistö sanoi pitävänsä tulosta odotettuna.

- Helposti syntyy sellainen tunne, että Nato, ja me olemme täydessä suojassa, Niinistö sanoi.

Vastavaikutuksia jouduttaisiin kuitenkin silloin miettimään, Niinistö huomautti.